/R E P R I S E -- Invitation aux médias - L'Hon. Thomas Mulcair et Dre Christiane Laberge invitent les médias à une discussion sur l'homéopathie avec un panel d'experts/





L'Hon. THOMAS MULCAIR

Parrain,

ex-président de l'Office des

professions du Québec

Dre CHRISTIANE LABERGE, MD

Animatrice,

chroniqueuse médicale

et

des acteurs de la communauté homéopathique au Québec

invitent les représentants des médias à se joindre à la discussion

MONTRÉAL, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À l'heure où les patients sont de plus en plus impliqués dans leur prise en charge médicale, le système de santé doit tendre vers la médecine personnalisée et les approches de santé intégrative. Dans ce contexte, l'homéopathie peine à trouver sa place.

L'homéopathie est controversée. Cette controverse ne date pas d'hier et se reflète dans tous les domaines, que ce soit au sein du monde médical, de la communauté scientifique ou du domaine médiatique. La publication d'un rapport australien en 2015 a fortement porté atteinte à l'homéopathie. Or, ce rapport est frauduleux et présente plusieurs failles importantes. Plus récemment à l'été 2019, l'homéopathie a de nouveau été mise à mal suite à l'annonce de son déremboursement en France. En revanche, son remboursement est maintenu en Allemagne et en Suisse. Bref, la pratique de l'homéopathie provoque débats, émotions fortes et même une certaine peur parce qu'elle est mal comprise.

Avec 200 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 4,9 millions de canadiens et 1,2 million de québécois 1, la reconnaissance de la légitimité de l'homéopathie relève du respect du public.

Avec la tendance de plus en plus présente de la médecine personnalisée et de la santé intégrative dans le système de la santé :

La reconnaissance de la légitimité de l'homéopathie ne s'avère-t-elle pas un enjeu de protection des patients et de leurs professionnels de la santé ?

La liberté de choix n'est-elle pas un droit fondamental pour tout citoyen ?

Panelistes :

Jean Drouin , MD , professeur clinicien au département de médecine familiale de l'Université Laval ;

, professeur clinicien au département de médecine familiale de l'Université ; Christophe Augé , pharmacien, chargé de cours à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et rédacteur en chef adjoint de Québec-Pharmacie;

, pharmacien, chargé de cours à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et rédacteur en chef adjoint de Québec-Pharmacie; Paul Labrèche , homéopathe et président du Syndicat professionnel des homéopathes du Québec;

, homéopathe et président du Syndicat professionnel des homéopathes du Québec; Chantal Lévesque , proche aidante;

, proche aidante; Talia Markarian , patiente;

, patiente; Alexandra Pilarski , patiente et maman.

Invités spéciaux internationaux de la Homeopathy Research Institute (HRI), Londres, Royaume-Uni :

Alexander Tournier , PhD , co-fondateur et directeur exécutif;

, co-fondateur et directeur exécutif; Rachel Roberts , directrice générale.

De plus, deux importantes démarches publiques seront lancées officiellement durant la discussion.

DATE : MARDI 19 NOVEMBRE 2019

HEURE : 9 h 45

LIEU : HÔTEL MARRIOTT COURTYARD,

380, Boul. René Lévesque ouest, Montréal

2e étage, Salle Jean Béliveau

(en face du Complexe Desjardins). Stationnement

de l'hôtel disponible par la rue De Bleury

En complément, les acteurs de l'homéopathie proposent une porte ouverte chez Boiron Canada

Le 19 novembre 2019, à compter de 13 h, au 1300, rue René-Descartes, St-Bruno-de-Montarville.

Après la discussion sur l'homéopathie, venez découvrir les dessous de la fabrication et de la distribution des médicaments homéopathiques par la visite du laboratoire Boiron dont les installations répondent aux plus hauts standards de qualité. Une opportunité également de récupérer des visuels inédits (vidéos et photos), et d'échanger sur la fabrication des médicaments homéopathiques.

1 Behaviours and Attitudes Towards Homeopathic Medicine: A Survey of Canadians - H+K, Canadian Homeopathic Pharmaceutical Association (CHPA) Final report - April 2019FIL

