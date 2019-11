Un hiver sans équivoque : froid et neigeux !





L'Aperçu de l'hiver 2019-2020 de MétéoMédia

OAKVILLE, ON, le 18 nov. 2019 /CNW/ - La neige et le froid ont fait une entrée remarquée au Québec et au Canada dans les dernières semaines. Est-ce un présage de l'hiver qui nous attend ? Selon l'Aperçu de l'hiver de MétéoMédia, qui brosse le portrait de décembre, janvier et février, l'hiver 2019-2020 ressemblera beaucoup à nos hivers classiques.

« L'automne 2019 nous a fait vivre du temps particulièrement hivernal des Rocheuses jusqu'au Québec », explique Chris Scott, directeur de la météorologie à MétéoMédia. « Même si les températures froides ne sont pas définitivement installées, tous les indicateurs suggèrent qu'une majorité du Canada connaîtra des températures froides avec davantage de tempêtes de neige. »

« Les températures froides et l'abondance de neige prévue seront optimales pour la pratique des sports d'hiver », ajoute André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia.

« Comme l'année dernière, l'hiver 2019-2020 risque aussi de s'étirer plus longtemps, diminuant les probabilités de connaître un printemps hâtif. »

Voici un aperçu plus détaillé des conditions attendues à travers le pays cet hiver :

Québec & Ontario

Un hiver froid est attendu, particulièrement pour le nord de l'Ontario et l'ouest du Québec. Une trajectoire favorable amènera plus de neige pour une majorité de la population de ces deux provinces. Le sud de l'Ontario et du Québec pourrait connaître quelques bons épisodes de pluie verglaçante. L'hiver s'annonce tellement long qu'il pourrait retarder le début du printemps, réduisant ainsi les chances de voir la douceur s'installer très rapidement en mars et en avril.

Ailleurs au Canada

Alors que la majorité du Canada connaîtra des températures sous les normales, les régions aux deux extrémités du pays, la Colombie-Britannique et les provinces de l'Atlantique, seront davantage favorisées par la douceur. Au contraire, les températures les plus froides se retrouveront dans les Prairies canadiennes.

Le passage de tempêtes côtières va favoriser plus de précipitations que la normale pour les provinces atlantiques. Ailleurs, les précipitations seront près des normales.

Dans les prochaines semaines, les Canadiens devront porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes alors que la météo et les conditions routières peuvent changer rapidement et subitement. Ils peuvent se préparer à faire face aux conditions changeantes en visitant www.meteomedia.com ou en téléchargeant l'application MétéoMédia disponible pour iOS et Android.

MétéoMédia : Aperçu de l'hiver 2019-2020 Régions Températures Précipitations Colombie-Britannique Au-dessus des normales, sauf pour

le sud et l'est de la province qui

seront près des normales. Près des normales, sauf pour la côte sud

qui sera sous les normales et pour la côte

nord et le sud-ouest de la province qui

resteront au-dessus des normales. Alberta Près des normales dans l'ouest,sous

les normales dans l'est de la

province. Près des normales, sauf le sud-ouest de la

province qui sera au-dessus des normales. Saskatchewan Sous les normales. Près des normales. Manitoba Sous les normales. Près des normales. Ontario Sous les normales. Au-dessus des normales, sauf dans le

nord-ouest de la province qui sera près

des normales. Québec Sous les normales, sauf pour le nord

et l'est de la province qui seront

près des normales. Au-dessus des normales, sauf pour le

centre et le nord de la province qui seront près

des normales. Maritimes, Terre-Neuve-

et-Labrador Près des normales, sauf pour le sud

et l'ouest de la Nouvelle-Écosse et

de T.-N.-L. qui seront au-dessus des

normales. Au-dessus des normales, sauf pour Terre-

Neuve qui sera près des normales. Yukon, Territoires du

Nord-Ouest, Nunavut Près des normales, sauf pour le

Yukon et l'ouest des T.N.-O. qui

seront au-dessus des normales. Près des normales, sauf pour le sud-ouest

du Yukon qui sera au-dessus des

normales.

Les prévisions complètes pour l'hiver, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux sont disponibles sur www.meteomedia.com/hiver.

