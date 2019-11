Insider, qui alimente des marques telles que Estee Lauder, Carrefour et Decathlon, prévoit d'investir 120 millions d'euros en Europe au cours des 8 prochaines années





PARIS, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Insider, la Growth Management Platform soutenue par Sequoia et qui bénéficie déjà de la confiance de plus de 600 grandes marques à travers le monde, dont Estee Lauder, Carrefour, Decathlon, Samsung, IKEA, Singapore Airlines, MediaMarkt, UNIQLO, New Balance, CNN, Yves Rocher, Renault et L'Oréal, accélère son expansion internationale en s'implantant sur un nouveau marché : la France. Insider a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau bureau à Paris et la nomination de Philippe Peyresaubes au nouveau poste de directeur pour l'Europe du Sud.

« Dans la foulée de notre expansion en Europe, suite à l'ouverture de nos bureaux à Londres, Varsovie, Barcelone, Amsterdam, Bruxelles et Helsinki, et après avoir porté nos effectifs à plus de 500 personnes dans 24 bureaux à travers le globe et desservant plus de 600 marques mondiales, nous prévoyons de consolider notre présence en Europe du Sud au cours des mois à venir en poursuivant notre expansion en Espagne, en Italie et en France », a déclaré Kubilay Sengun, directeur général de la région EMEA chez Insider.

« Au nom de notre équipe de six fondateurs, nous nous engageons à investir 120 millions d'euros en Europe au cours des huit prochaines années. Dans les prochains mois, nous allons oeuvrer à recruter les meilleurs talents de la région et à nous associer aux grandes marques françaises dans divers secteurs afin d'accélérer leur croissance numérique à travers des expériences plus impactantes et individualisées sur le web, le web mobile, les applications, la messagerie et d'autres canaux », a déclaré Hande Cilingir, cofondatrice et PDG d'Insider.

La nouvelle catégorie initiée par Insider, qui est arrivée sur le marché suite à un investissement de série B mené par Sequoia Capital en 2018, est une Growth Management Platform intégrée, soutenue par des capacités d'intelligence artificielle et de machine learning, qui aident des marques à stimuler leur croissance numérique. Offrant des fonctionnalités qui couvrent toutes les étapes du parcours client, de l'acquisition à l'activation en passant par la rétention et la fidélisation. La Growth Management Platform (GMP) repose sur une couche de données unifiée, aidant les marques à mieux connaître leurs clients, créant des personnalisations pertinentes sur tous les canaux, fidélisant les clients et stimulant la croissance des marques.

Insider a également nommé Philippe Peyresaubes à son nouveau poste de directeur pour l'Europe du Sud. Il apporte de nombreuses années d'expérience dans le secteur, ayant précédemment établi plusieurs entreprises technologiques en Europe telles que Qubit, Gigya, Bazaarvoice et Successfactors.

« La Growth Management Platform (GMP) d'Insider peut résoudre bon nombre des défis auxquels les marques européennes sont confrontées, pour offrir des expériences omnicanales significatives à leurs clients. Sa plateforme facile à utiliser permettra aux équipes de marketing d'optimiser leurs stratégies d'acquisition et de personnaliser le parcours client tout au long du funnel. Nous allons embaucher une équipe d'experts en France, en Espagne et en Italie pour aider nos partenaires localement. »

La technologie d'Insider alimente déjà les expériences digitales de plus de 600 marques mondiales, dont UNIQLO, Singapore Airlines, Carrefour, Estee Lauder, Virgin, Toyota, Yves Rocher, New Balance, IKEA, Samsung, Newsweek, Media Markt, Nissan, AVIS, Allianz, BBVA, Dominos, Avon et CNN.

Ce positionnement dans la région renforce la stratégie distinctive d'Insider de gérer l'ensemble de ses clients localement, offrant aux marques une assistance 24 heures sur 24 tout en créant une opportunité unique pour les entreprises d'expérimenter la technologie d'Insider.

À propos d'Insider

Découvrez Insider, la première Growth Management Platform (GMP).

La Growth Management Platform (GMP) d'Insider aide les spécialistes du marketing digital à stimuler la croissance tout au long du funnel, de l'acquisition à l'activation en passant par la rétention et la fidélisation. Tirant profit d'une segmentation prédictive en temps réel reposant sur des capacités d'intelligence artificielle et de machine learning, la Growth Management Platform d'Insider permet aux marketeurs d'offrir des parcours personnalisés sur le web, le web mobile, les applications mobiles, les messageries, les emails et les canaux publicitaires. Basée sur une couche de données unifiée, la GMP est facile à mettre en oeuvre et à utiliser, évitant aux entreprises d'avoir à utiliser des intégrations complexes et d'être dépendantes des équipes informatiques. Insider simplifie la vie des spécialistes du marketing digital et les aide à stimuler la croissance de leurs marques tout en réduisant leurs coûts d'acquisition.

Insider est une entreprise de technologie ayant des bureaux à Londres, Paris, Singapour, Tokyo, Hong Kong, Séoul, Sydney, Paris, Helsinki, Barcelona, Dubaï, Moscou, Varsovie, Taipei, Jakarta, Manille, Wellington, Istanbul, Kiev, Hô-Chi-Minh-Ville, Bangkok, Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg, Ankara et Kuala Lumpur. Insider a été nommée « cool vendor » dans le rapport intitulé « Cool Vendors in Multichannel Marketing » par Gartner, Inc. et reconnue comme un chef de file du secteur dans le rapport G2 Grid? for Mobile Marketing en 2019.

Par ailleurs, Insider a été classée parmi les 100 start-ups les plus populaires d'Europe par WIRED Magazine en 2018 et s'est classée en tête du classement Red Herring Top 100 Europe en 2017. CrunchBase a récemment classé Hande Cilingir, cofondatrice et directrice générale d'Insider, parmi les meilleures femmes dirigeantes en dehors des États-Unis.

Certaines des plus prestigieuses entreprises du Fortune 500 et des grandes marques mondiales dans les secteurs du retail, de l'automobile et des voyages utilisent Insider pour offrir des expériences personnalisées basées sur l'IA. Aidant les grandes marques mondiales à dépasser les attentes de leurs clients, Insider bénéficie de la confiance de plus de 600 entreprises de divers secteurs, dont UNIQLO, Singapore Airlines, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, Samsung, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, Allianz, BBVA, Dominos, Avon et CNN.

