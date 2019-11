APARTMENT HOTEL MIMARU, proposant des chambres modernes de style japonais, inaugure un appart'hôtel dans le quartier de Ginza à Tokyo





- Un appart'hôtel en ville pour les voyageurs internationaux supervisé par le concepteur ayant participé au salon MAISON & OBJET -

TOKYO, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Cosmos Hotel Management Co., Ltd., une filiale du groupe Daiwa House, a inauguré jeudi 14 novembre le MIMARU TOKYO GINZA EAST, un appart'hôtel urbain répondant aux besoins des clients en séjour de moyenne à longue durée au Japon, dans le quartier de Ginza, à Tokyo.

(Images : https://kyodonewsprwire.jp/release/201911123384?p=images)

Le design des chambres et de l'entrée de l'hôtel a été supervisé par NATSUMIKUMI, une société d'architecture et de design d'intérieur, afin d'offrir aux voyageurs internationaux un séjour agréable dans un espace moderne de style japonais.

Site officiel de Cosmos Hotel Management :

https://www.cigr.co.jp/chm/en/index.html (Groupe Cosmos Initia)

Toutes les chambres APARTMENT HOTEL MIMARU (https://mimaruhotels.com) sont spacieuses et équipées d'une cuisine ainsi que d'un espace salle à manger et permettent aux clients de se détendre dans le confort de leur second chez-eux. Depuis février 2018, APARTMENT HOTEL MIMARU a inauguré 12 hôtels pour un total de 548 chambres à Tokyo et dans l'ancienne capitale Kyoto. Trois entités APARTMENT HOTEL MIMARU ont été classées parmi les 20 meilleurs hôtels du Japon en 2019 par des voyageurs internationaux, selon un sondage publié par TripAdvisor K.K., une filiale japonaise de TripAdvisor, Inc.

MIMARU TOKYO GINZA EAST est accessible depuis huit gares situées sur cinq lignes de chemin de fer et est relativement proche de la gare JR de Tokyo et du quartier de Ginza, réputé pour ses lieux touristiques. L'établissement dispose de 37 chambres, dont des chambres de 40 mètres carrés pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes, et des chambres de 60 mètres carrés pouvant accueillir jusqu'à six personnes, permettant aux voyageurs accompagnés de grands groupes tels que des membres de leur famille ou des amis de séjourner confortablement à l'hôtel.

MIMARU TOKYO GINZA EAST est la première construction réalisée par APARTMENT HOTEL MIMARU. Son design a été supervisé par NATSUMIKUMI, qui a participé au salon MAISON & OBJET, un salon international de la décoration d'intérieur et du design de premier plan organisé à Paris. Dans des tons bleu foncé et bois sombre, les chambres modernes de style japonais de l'hôtel accueillent les clients dans une atmosphère luxueuse et paisible.

Informations sur le MIMARU TOKYO GINZA EAST

- Adresse : 4-4, Shintomi 1, Chuo-ku, Tokyo 104-0041, Japon

- Transports : à 9 minutes à pied de la gare de Higashi-Ginza sur les lignes Toei Asakusa ou Tokyo Metro Hibiya ; à 17 minutes à pied et 12 minutes en taxi de la gare JR de Tokyo.

Site officiel : https://mimaruhotels.com/ginza-east/

À propos de NATSUMIKUMI et de Natsumi Sakata

Fondé en 2008, NATSUMIKUMI capitalise sur des actifs existants, y compris des terrains et des bâtiments, afin de créer des espaces et des rues de meilleure qualité. NATSUMIKUMI a exposé ses travaux à trois reprises au salon MAISON & OBJET ? un salon professionnel international dédié à la décoration et au design d'intérieur, à l'architecture et aux modes de vie ? et prévoit d'y participer à nouveau en janvier 2020. La société a repensé les motifs et imprimés japonais traditionnels sur papier utilisés dans les portes coulissantes « fusuma » de style japonais, qui peuvent également servir de décoration murale. La société a également développé ce genre de modèles pour des tissus d'intérieur, des kimonos et de la papeterie.

NATSUMIKUMI est de plus en plus actif dans le monde entier. Des housses de coussin conçus par la société ont été présentés dans Marie Claire Idées, un magazine d'intérieur français.

Section du site de MAISON & OBJET dédiée à NATSUMIKUMI MATERIAL :

https://www.maison-objet.com/en/paris/exhibitors/september-2019/natsumikumi-material

Site officiel de NATSUMIKUMI MATERIAL :

https://www.natsumikumi-material.com/

