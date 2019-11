SDP va sortir un film qui retrace la vie de l'artiste légendaire Katsushika Hokusai





TOKYO, 18 novembre 2019 /CNW/ - SDP, Inc. va sortir le film HOKUSAI qui retrace la vie extraordinaire de Katsushika Hokusai, l'artiste japonais de renommée mondiale, au Japon, au début de l'été 2020. Le film sortira également progressivement dans le monde entier. (Il sera distribué par SDP).

Ses oeuvres, du ukiyo-e, ont influencé des artistes occidentaux tels que Vincent van Gogh, Claude Monet et Edgar Degas. Hokusai a par conséquent joué un rôle déterminant dans le japonisme dans l'Europe du XIXe siècle et a exercé une influence importante sur l'art occidental moderne. Il a été nommé par le magazine Life comme l'une des « 100 personnalités les plus importantes du deuxième millénaire ». Son chef-d'oeuvre La Grande Vague a été vendu aux enchères à New York en 2017 pour près d'un million de dollars, ce qui reflète l'influence si durable de l'artiste dans le monde.

- L'histoire inconnue jusqu'à présent d'Hokusai qui avait fixé de nouvelles normes et toujours été en quête de liberté

Étonnamment, Hokusai a bénéficié d'une longévité de 90 ans à une époque où le Japon avait une espérance de vie moyenne de seulement 40 ans. Il a dessiné son chef-d'oeuvre, Trente-six vues du Mont Fuji, à 70 ans passés. Le divertissement était alors considéré comme déshonorant pour les gens et les artistes souffraient de la forte oppression du gouvernement féodal. En dépit de ces difficultés, on dit qu'il aurait produit plus de 30 000 oeuvres au cours de sa longue carrière.

Malgré son immense popularité en tant que génie artistique, on ne sait pas tout sur sa vie. Ce film présente une nouvelle histoire avec des perspectives et des interprétations uniques, en exploitant du matériel historique. Il dépeint le célèbre artiste à partir d'épisodes avec deux personnes essentielles. La première est un éditeur inspirant nommé Tsutaya Juzaburo qui a découvert et éveillé le talent du jeune Hokusai, et l'autre est l'écrivain populaire Ryutei Tanehiko qui est devenu un proche de Hokusai à un âge avancé.

Yuya Yagira, qui a remporté le prix d'interprétation masculine pour sa prestation dans Personne ne sait (réalisé par Hirokazu Koreeda) au 57e Festival de Cannes, jouera le rôle du Hokusai jeune et bouillonnant. Min Tanaka, danseur international qui a fait ses débuts à l'étranger en se produisant au Musée du Louvre, interprétera le rôle du Hokusai arrivé à maturité. D'autres acteurs et actrices japonais de talent interpréteront le film à leurs côtés.

L'année 2020 va marquer le 260e anniversaire de la naissance de Hokusai. Un grand nombre d'évènements seront organisés aux quatre coins du globe, qui mettront en avant la culture japonaise et la vie d'Hokusai, dont les oeuvres d'art en tant qu'icône japonaise vont certainement embellir le monde entier.

À propos de SDP

SDP, Inc. est une société de production cinématographique qui a participé à la production de bon nombre de films de grande qualité en tant que filiale de Stardust Promotion, l'une des plus grandes agences de gestion artistiques d'interprètes au Japon. Nous produisons des films et publions des contenus qui impressionnent le public et enrichissent le marché en élaborant des plans indépendants. Étant une entreprise japonaise, nous redoublons sans relâche d'efforts sur le monde, en forgeant activement des partenariats avec des studios d'Hollywood et d'autres studios à l'étranger pour contribuer au divertissement à l'échelle planétaire.

