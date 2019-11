IDEMIA lance la première carte métal en Belgique avec la banque Nagelmackers





IDEMIA produit la première carte bancaire métal en Belgique, lancée mi-novembre pour les clients Elite et Prestige de la banque Nagelmackers. Grâce à cette nouvelle carte bancaire, Nagelmackers entend proposer un nouveau service haut de gamme à sa clientèle Elite et Prestige.

En plein essor, le marché de la carte métal gagne en popularité auprès des clients premium. D'après un récent sondage1, les cartes métal sont privilégiées par 75 % des clients premium dans le monde. Le lancement des toutes premières cartes métal sur le marché belge devrait donc accompagner la croissance de ce type de cartes en Europe.

Son attrait vient-il de son poids, plus élevé que celui d'autres cartes bancaires, ou du son particulier qu'elle produit lorsqu'on la pose sur une table ? Quelle qu'en soit la raison, pour de plus en plus de banques, les cartes métal haut de gamme deviennent le point d'entrée d'une offre de services d'exception.

Conçue et produite par IDEMIA, grâce à des techniques d'impression dernier cri, la Mastercard World Elite de Nagelmackers est fabriquée avec des matériaux de haute qualité, parmi lesquels un métal verni. Les clients Elite et Prestige de Nagelmackers (les deux segments supérieurs de son Invest Loyalty Program) bénéficient déjà d'un service sur-mesure, grâce au Wealth Scan, outil d'analyse détaillé et exhaustif de leurs actifs, et de l'accès à des événements exclusifs. Un nouvel avantage leur est désormais offert avec cette carte bancaire, qui leur ouvre les portes d'un service de conciergerie et leur garantit l'accès a une assurance couvrant de nombreux risques. En présentant cette nouvelle carte métal sur le marché belge, ils pourront en outre accéder gratuitement aux principaux salons loundges dans les aéroports... un exemple des nombreux services imaginés pour faciliter le quotidien de la clientèle Elite et Prestige.

Amanda Gourbault, Vice-présidente exécutive des activités Institutions financières chez IDEMIA, déclare : « Le lancement de cette première carte métal en Belgique est un grand pas vers l'adoption de ce type de cartes en Europe. Nous sommes ravis d'être les premiers à répondre présents sur ce marché grâce à nos technologies de pointe, qui proposent des services sur mesure adaptés à la demande de la clientèle. La carte métal offre bien plus qu'une simple carte bancaire : elle confère à son titulaire un certain standing et le valorise. »

Yves Van Laecke, Directeur Private Banking & Asset Management de Nagelmackers, ajoute : « En proposant, en partenariat avec IDEMIA, la toute première carte métal en Belgique, nous renforçons les services offerts à nos clients Elite. Notre nouvelle Mastercard World Elite témoigne de l'importance que nous accordons à cette clientèle. »

1 Sondage mondial réalisé en 2019 par Edgar, Dunn & Company auprès de 18 000 personnes dans 18 pays.

