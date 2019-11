Une offre conjointe de protection 360° des sites sensibles et grands événements présentée par Bertin, Exensor et CNIM Air Space au salon Milipol Paris 2019





Acteurs de référence de la Défense et de la Sécurité en France et à l'international et membres du groupe CNIM, les sociétés Bertin Technologies, Bertin IT, Exensor et CNIM Air Space seront présentes sur le Pavillon du GICAT, pour exposer leurs solutions opérationnelles complémentaires dédiées à la protection des hommes et à la surveillance des intérêts des Etats & des collectivités.

Cet événement sera l'occasion de mettre en lumière notre actualité :

- Nouveau contrat : Exensor annonce la signature d'un contrat majeur avec les forces armées polonaises pour la fourniture de 116 systèmes de capteurs de reconnaissance

- CNIM Air Space, anciennement Airstar Aerospace, a rejoint le Groupe CNIM en mars 2019. Fort de son expérience acquise lors de projets au profit des grands donneurs d'ordre de la défense, de la sécurité et du spatial, CNIM Air Space offre aujourd'hui une gamme complète de ballons captifs, dédiés à des missions de surveillance et de communication.

- Bertin Technologies propose aujourd'hui une gamme élargie de solutions de surveillance, à la fois via la fourniture de solutions propriétaires pour la détection des menaces NRBC et de systèmes optroniques complexes. En 2017, le groupe a fait l'acquisition de la société Exensor, leader mondial dans la fourniture de capteurs et de réseaux de protection de zones sensibles.

- Bertin IT vient compléter cette offre de Protection 360° des Forces et des Etats, avec des solutions de cyber intelligence et de cybersécurité fiables et performantes.

Retrouvez nos équipes sur le salon Milipol, du 19 au 22 novembre, hall 5 stand G179 (Pavillon GICAT).

