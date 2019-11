Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 17 novembre 2019

Dimanche 17/11/2019 POKER LOTTO Main gagnante: 8-H, Q-S, 6-H, 10-C, 6-S. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGADICE LOTTO: 9, 12, 13, 14, 25 & 33 No comp. 8. PICK-2: 9 7 PICK-3: 4 7 2 PICK-4:...

Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale Voyageur Aviation Corp. a conclu une entente avec BendixKing afin de mettre au point un certificat de type supplémentaire pour l'installation de la mise à niveau avionique...

Voyageur Aviation Corp., une filiale de Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») , et Segers Aviation SA, une entreprise du groupe Segers, sont ravies d'annoncer l'établissement d'un dépôt de pièces d'avions régionaux à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ce...