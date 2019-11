Mystifly annonce le lancement de « OnePoint C2 », la première API destinée à améliorer l'expérience de vente au détail dans le secteur du transport aérien





Le leader mondial du marché des billets d'avion est en passe de redéfinir le processus de report/d'annulation de tickets grâce à sa dernière fonctionnalité

SINGAPOUR, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de son objectif visant à simplifier l'expérience postérieure à l'achat d'un billet d'avion, Mystifly dévoile « OnePoint C2 ». Axée sur l'amélioration de l'expérience client auprès des intermédiaires de voyages, la fonctionnalité C2 permet l'annulation garantie en un clic et la modification automatisée de billets. Combinée à l'interface de programmation d'application (API) OnePoint de Mystifly, la fonctionnalité C2 permet aux agences de voyages en ligne, aux fournisseurs de commerce électronique horizontal/vertical et à d'autres entités de vendre des services de transport aérien en toute transparence.

Éléments rendant la fonctionnalité C2 unique pour les agences de voyages en ligne :

des frais de pénalité garantis instantanément pour les remboursements/modifications de billets d'avion ;

plus de 200 compagnies aériennes partenaires ;

l'API de remboursement/modification de billet d'avion en un clic gratuite Debit Memo.

Alimentée par le traitement automatique du langage naturel et l'apprentissage automatique et modélisée à l'aide de données de modification/d'annulation recueillies sur 6 ans, la fonctionnalité C2 offre la possibilité de réinventer l'approche adoptée pour les demandes postérieures à la transaction. « Cette décennie connaîtra une révolution du commerce de détail des compagnies aériennes. En tant que marque et partenaire de l'industrie du transport aérien, Mystifly s'est engagée à enrichir chaque étape du processus d'achat de billets. Avec C2, notre dernière fonctionnalité, nous avons mis en commun notre expérience du marché mondial des tarifs aériens, notre expertise approfondie du domaine, nos pétaoctets de données et d'informations tirées de l'apprentissage automatique dans le but de créer un produit mettant à jour instantanément et avec précision les frais de pénalité pour les demandes de report/d'annulation de billets. Ce processus simple mais efficace libère des tâches sans intérêt et ouvre la voie à une vente au détail plus efficace. », a déclaré Rajeev Kumar, fondateur et PDG de Mystifly.

Avec une culture favorisant l'innovation et un engagement continu envers l'excellence, Mystifly continue d'ouvrir la voie à la redéfinition du paysage de la vente au détail dans le domaine du transport aérien. Pour en savoir plus sur Mystifly, OnePoint, C2 et leurs avantages, venez rencontrer l'équipe Mystifly lors de la conférence Phocuswright qui se tiendra à Miami, du 18 au 21 novembre 2019.

À propos de Mystifly :

Mystifly est une plateforme internationale d'échange de billet d'avions entre entreprises bénéficiant des billets d'avion et des capacités de vente de plus de 750 compagnies aériennes appartenant ou non à l'Association internationale du transport aérien (IATA), dont plus de 180 compagnies aériennes à bas prix de plus de 80 pays. Fondée en 2009, Mystifly s'efforce de trouver l'équilibre entre technologies et processus de pensée inventive afin de mettre au point des solutions qui révolutionnent et simplifient le secteur du transport aérien. Le marché concentrateur de valeur de Mystifly, qui se trouve au coeur de sa stratégie future, vient renforcer les initiatives de distribution aérienne, notamment NDC, One Order et NewGen ISS, et permet la distribution, le traitement et le paiement sur une même plateforme.

La gamme de produits de Mystifly bénéficie à plus de 2 500 clients dans le monde. Après avoir clôturé avec succès son premier tour de financement (série A), la société rentable s'apprête à annoncer son nouveau projet de levée de fonds (série B).

