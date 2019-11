Pengmen International utilise la médecine traditionnelle chinoise et la technologie moderne pour fabriquer des produits de beauté naturels en bois de santal rouge





Pengmen International, basé dans la capitale chinoise, associe santé et beauté en utilisant la médecine chinoise ancienne et la technologie moderne pour transformer le bois de santal rouge rare et coûteux en produits de beauté naturels. La société essaie de simplifier le produit, qui peut être utilisé au quotidien pour que les gens se sentent plus jeunes. Encore plus surprenant, la société essaie de faire en sorte que davantage de personnes utilisent le produit à un prix abordable.

Les médicaments de préservation de la santé ont été inventés par les Chinois il y a des milliers d'années. Dans les palais impériaux chinois, les empereurs utilisaient à l'extrême une épice rare appelée bois de santal, allant même jusqu'à fabriquer des tables et des chaises. Cet ingrédient rare est utilisé dans les produits phares des marques françaises renommées, Chanel et Hermès.

Maintenant, Pengmen International a transformé le bois de santal rouge extrêmement rare utilisé seulement par les empereurs en produits cosmétiques. La marque "Qian Li Mu" utilise intelligemment l'intégration de la médecine orientale et du style de vie moderne occidental pour créer des "cosmétiques" qui peuvent non seulement rendre les gens plus beaux. La crème de bois de santal rouge, qui a entendu parlé été copiée il y a plus de 1 000 ans à partir d'une ancienne recette de palais chinois (sous la dynastie Tang), rajeunit les gens grâce à son nettoyage quotidien. Ils ont également transformé le bois de santal rouge en rouge à lèvres et en produits de soin de la peau, capables d'éliminer les taches et de lisser les rides. Même la technologie à l'oxyde nitrique du Dr. Murad, lauréate d'un prix Nobel, a été associée au bois de rose sauvage pour produire une "lotion pour la peau". "De la royauté à la famille, des empereurs à nous" est la vision de la société, qui sert au final le public mondial.

En outre, la société a également combiné le vin rouge français et le bois de santal rouge, en brassant l'unique bois de santal rouge rouge sec connu sous le nom d'arbre de vie. Ce rouge sec est bénéfique pour la protection des cellules cardiovasculaires et cérébrovasculaires et nettoie, peut lutter contre le vieillissement et prévenir les tumeurs.

Il a été découvert que le ptérostilbène est le meilleur antioxydant végétal naturel trouvé à ce jour et qu'il est utilisé dans la recherche anti-tumorale et anti-vieillissement dans les pays occidentaux. Toutefois, le bois de santal rouge naturel a un stock limité et est réglementé au niveau international. Par conséquent, ces produits cosmétiques fabriqués à partir de bois de santal rouge pourraient ne plus être accessibles à un très petit nombre de personnes.

