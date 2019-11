IARD : les plus grands producteurs de bière, de vin et de spiritueux et les plateformes numériques les plus importantes du monde mettent en place de nouvelles mesures de protection pour empêcher les mineurs de voir le marketing lié à l'alcool en ligne





LONDRES, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Nous, membres de l'Alliance internationale pour une consommation d'alcool responsable (IARD) sommes déterminés, aux côtés de Facebook (y compris Instagram), Snapchat et YouTube, à continuer à fixer de nouvelles normes de responsabilité pour le marketing. Ensemble, nous voulons faire en sorte qu'il soit facile, même pour le plus petit producteur, de mettre en oeuvre des mesures de protection efficaces pour empêcher les mineurs de voir le marketing lié à l'alcool en ligne.

AMÉLIORER LA DÉTECTION DE L'ÂGE

Nous sommes unis dans notre même ambition d'empêcher les mineurs de voir ou d'interagir avec le marketing de l'alcool en ligne. Pour ce faire, nous travaillons de concert afin de limiter davantage les probabilités que les utilisateurs mineurs ne voient la publicité des marques de bière, de vin et de spiritueux - qu'ils aient fourni, ou non, une date de naissance exacte.

Les membres de l'IARD mettent en oeuvre des solutions de détection de l'âge sur les canaux en ligne, qui sont complétées par une technologie spécifique et adaptée à la plate-forme pour aider à veiller à ce que le marketing parvienne aux personnes qui ont dépassé l'âge légal d'achat.

En partenariat, nous continuons d'améliorer ces protections et nous allons mettre en place des mesures de sécurité qui contribueront à veiller à ce que tous les nouveaux canaux ou campagnes liés à l'alcool soient commercialisés de façon responsable en ligne. Ce partenariat poursuivra la collaboration avec les secteurs émergents, notamment la publicité des influenceurs.

DONNER AUX UTILISATEURS LE CHOIX DE BLOQUER LE MARKETING DES PRODUCTEURS DE BIÈRE, DE VIN ET DE SPIRITUEUX

Nous voulons donner aux gens la possibilité de contrôler plus drastiquement le fait de voir, ou non, le marketing lié à l'alcool en ligne. Le respect des préférences personnelles et des différences culturelles des adultes est une considération importante qui exige le même niveau de sensibilité et d'action que celui d'empêcher les mineurs de voir le marketing lié à l'alcool en ligne.

Notre partenariat a déjà fait de grands pas dans le sens du marketing responsable, mais notre travail est loin d'être terminé. Nous invitons et encourageons d'autres plateformes numériques et d'autres producteurs à se joindre à nous afin de renforcer les normes de l'industrie grâce à notre envergure collective et notre expertise pour cibler la consommation nocive sous toutes ses formes.

