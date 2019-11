Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 18 novembre 2019





QUÉBEC, le 17 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 18 novembre 2019. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Lancement de la campagne de financement de la Fondation pour la langue française Heure : 17 h 30 Lieu : Caisse de dépôt et placement du Québec

1000, Place Jean-Paul-Riopelle

Montréal (Québec) H2Z 2B3

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, de la Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, et du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant.

SOURCE Cabinet du premier ministre

