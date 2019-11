Le Prix de la noirceur est remis au MAPAQ

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) font le point sur les effets de l'hiver hâtif sur la récolte de 2019. Globalement, 74 % des superficies de maïs restent encore à récolter, sur un sol enneigé et avec des tiges fragilisées et cassées. Près de...

The Estée Lauder Companies Inc. a signé un accord d'achat d'électricité virtuel (VPPA) pour le parc éolien Ponderosa à Beaver County, Oklahoma, et ajoute ainsi de l'énergie renouvelable au réseau électrique. Cet accord fait de The Estée Lauder...