Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie effectuera une visite au Canada





OTTAWA, le 17 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie effectuera une visite au Canada le 18 novembre prochain.

Au cours de la visite, les deux dirigeants participeront à une rencontre bilatérale afin de renforcer encore davantage le partenariat qui unit le Canada et la Jordanie. Ils discuteront également de leur engagement à promouvoir de la diversité et contrer l'extrémisme violent, en plus d'échanger sur la paix et la sécurité régionale au Moyen-Orient.

Citation

« Des liens profonds et importants unissent nos deux pays, que ce soit grâce à la communauté jordano-canadienne dynamique ou aux nombreux Canadiens qui vivent et travaillent en Jordanie. Je suis impatient d'accueillir Sa Majesté le roi Abdallah II au Canada pour discuter de nos priorités communes pour les Canadiens et les Jordaniens. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Ce sera la cinquième visite de Sa Majesté le roi Abdallah II au Canada depuis son accession au trône en février 1999.

Le Canada et la Jordanie ont tous deux contribué à la fondation de l'Appel de Christchurch pour supprimer les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne.

Le Canada travaille également de près avec la Jordanie à l'égard du processus d'Aqaba, dirigé par le roi Abdallah, qui permet d'améliorer la coordination et la coopération des organisations internationales dans la lutte contre les idéologies terroristes et extrémistes.

Le Canada est un important partenaire de la Jordanie en matière de commerce et d'investissement depuis la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Jordanie.

Dans le cadre de programmes de développement et d'aide humanitaire, le Canada soutient les efforts du gouvernement de la Jordanie visant à offrir une terre d'asile à plus de 660 000 réfugiés syriens enregistrés.

Le Canada travaille également de près avec la Jordanie pour aider à réinstaller les personnes qui fuient les conflits dans la région. La Jordanie offre un environnement sûr où l'on peut traiter les demandes des familles souhaitant être réinstallées au Canada.

