Grande semaine des tout-petits - La CSQ demande que chaque enfant puisse avoir accès à un service éducatif à la petite enfance de qualité





MONTRÉAL, le 17 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) profite du début des activités de la Grande semaine des tout-petits pour demander un meilleur accès aux services éducatifs à la petite enfance.

Pour la CSQ, le gouvernement du Québec doit miser sur les places en centres de la petite enfance (CPE) et en milieux familiaux régis et subventionnés. « Le retour à un tarif unique est un pas dans la bonne direction, mais encore faut-il que les parents aient la possibilité d'obtenir une place au moment de leur choix », souligne la présidente de la CSQ, Sonia Ethier.

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) constate le dilemme devant lequel sont placés plusieurs parents qui doivent se résoudre à envoyer leur enfant dans un service privé, faute de places régies et subventionnées. Selon l'Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle, un changement de milieu est souvent un facteur qui augmente les chances de débuter la maternelle 5 ans avec une vulnérabilité dans une des sphères du développement de l'enfant. « Est-ce vraiment un choix pour le parent quand le téléphone sonne pour une place en CPE ou en milieu familial et que notre premier enfant fréquente depuis 3 ans un service privé et que le deuxième vient de débuter sa fréquentation au privé? Soyons clairs, la solution n'est pas de mieux soutenir le privé, mais d'offrir une place à chaque enfant en milieu familial régi et subventionné ou en CPE », affirme la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

Un rempart contre les vulnérabilités

Tout au long de la semaine, la CSQ et la FIPEQ-CSQ déploieront une campagne numérique afin de mettre en lumière l'impact positif de la fréquentation d'un service éducatif de qualité en bas âge. Par exemple, la proportion d'enfants débutant la maternelle 5 ans avec au moins une vulnérabilité dans une de leurs sphères du développement est de 23 % pour ceux ayant fréquentés le milieu familial régi et subventionné, de 27 % pour ceux ayant fréquenté le CPE et de 37 % lorsqu'il n'y a aucune fréquentation.

« Les CPE et les milieux familiaux régis et subventionnés contribuent à réduire les vulnérabilités en maternelle 5 ans. Investir en petite enfance pour améliorer l'accès à notre réseau de qualité, c'est un choix gagnant pour toute la société », terminent mesdames Ethier et Grenon.

À propos de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

À propos de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 12?000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) régis et subventionnés.

