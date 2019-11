Se former pour mieux soigner : l'expertise et l'innovation québécoise à l'honneur





12e Journée de formation interdisciplinaire de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

QUÉBEC, le 16 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Près de 1?000 médecins spécialistes provenant de toutes les régions se sont réunis à Québec les 15 et 16 novembre pour la 12e édition de la Journée de formation interdisciplinaire (JFI) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Au total, 25 séances et 15 activités de simulation avaient été organisées pour permettre aux participants d'acquérir des connaissances nouvelles et des compétences clés.

Ce grand rendez-vous annuel contribue à la formation continue des médecins spécialistes et à l'amélioration des soins pour la population.



« La FMSQ a la réputation enviable, à l'international, de s'être dotée de l'un des meilleurs systèmes de formation et de développement professionnel. Il faut en être fier et s'assurer de le bonifier constamment pour que les Québécois aient accès à des soins et des services optimaux?», explique la présidente de la FMSQ, Dre Diane Francoeur.

Une partie des ateliers pratiques s'est déroulée au Centre des congrès de Québec, notamment la formation portant sur la gestion des catastrophes et des actes terroristes, ainsi qu'au centre de simulation Apprentiss de la Faculté de médecine de l'Université Laval.

L'innovation à l'honneur

Chaque année, la FMSQ crée une programmation étoffée axée sur l'innovation. La 12e édition de l'événement ne faisait pas exception alors que le Dr Daniel Borsuk, le chirurgien-plasticien qui a réalisé la première greffe faciale au Canada, est venu livrer aux participants un témoignage touchant et inspirant.

«?L'objectif de nos journées de formation est d'offrir aux médecins spécialistes des contenus novateurs et près de leur réalité, pour qu'ils puissent améliorer à la fois leur pratique et leurs compétences personnelles?», soutient Dr Sam J. Daniel, directeur du Développement professionnel continu à la FMSQ.

La formation continue est offerte toute l'année à l'ensemble des médecins spécialisés par le biais de la plateforme en ligne Méduse, qui rayonne partout au pays. Pour connaître l'ensemble des activités associées au Développement professionnel continu de la FMSQ, consultez le lien suivant : https://www.fmsq.org/fr/web/medecins/dpc/activites-de-dpc.

À propos de la FMSQ

La Fédération des médecins spécialistes du Québec regroupe plus de 10 000 médecins spécialistes détenant une certification dans l'une des 59 spécialités médicales reconnues. Elle a pour mission de défendre et de soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées oeuvrant dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

