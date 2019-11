Le CN et Arbres Canada soutiennent ensemble le couvert forestier de City of North Vancouver





CITY OF NORTH VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arbres Canada est fier de contribuer à souligner le 100e anniversaire du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) grâce à la plantation spéciale d'une forêt patrimoniale au parc Moodyville cet après-midi. Un don de 100 arbres a été fait aux citoyens de City of North Vancouver dans le cadre de la tournée CN100 ? Célébration en mouvement . De concert avec le CN, Arbres Canada a planté 100 arbres dans huit villes canadiennes cette année pour rendre hommage à l'engagement du CN à promouvoir le verdissement des collectivités et à donner des arbres à davantage de villes en 2020.



La mairesse Linda Buchanan accueillera les résidents, les retraités du CN et les membres de la collectivité qui viendront participer à cet événement, planter des arbres et s'amuser. Plus de 300 arbustes et 100 arbres seront plantés dans le parc et tout le monde pourra s'amuser dans le terrain de jeux nouvellement aménagé. Cet événement sera souligné par une plantation commémorative et le dévoilement d'une plaque.

Depuis 2012, le CN contribue chaque année de manière significative aux initiatives de verdissement d'Arbres Canada. Le CN exerce une bonne gérance environnementale en appuyant des programmes de verdissement urbain comme le programme ÉcoConnexions du CN ? De terre en air et l'aménagement de forêts patrimoniales dans le cadre des célébrations spéciales du 100e anniversaire du CN, en partenariat avec Arbres Canada. L'initiative d'aménagement de forêts patrimoniales CN100 contribuera à la création d'un avenir durable, car les arbres améliorent la qualité de l'air et compensent les émissions de carbone. Les arbres ont été soigneusement choisis afin qu'ils puissent s'épanouir dans les régions où ils sont plantés.

« La ville félicite le CN pour son 100e anniversaire et lui est reconnaissante pour son rôle dans notre collectivité, déclare la mairesse Linda Buchanan. Nous remercions le CN et Arbres Canada pour leur don généreux de 100 arbres à notre parc Moodyville, qui a été récemment revitalisé. Les arbres seront un atout majeur pour le parc et un héritage vivant dont tous nos résidents pourront profiter pour les décennies à venir ».

« En cette année où il célèbre son 100e anniversaire, le CN est fier de faire ce don qui durera pendant longtemps. Depuis des années, le CN travaille en étroite collaboration avec Arbres Canada pour planter plus de 1,9 million d'arbres partout au pays. Nous sommes heureux de contribuer ainsi à la vitalité à long terme du couvert forestier urbain de City North Vancouver. Au CN, nous nous efforçons d'être de bons voisins pour les collectivités où nous exerçons nos activités et nous sommes fiers de faire partie cette collectivité », affirme Sean Finn, vice-président exécutif, Services corporatifs et chef des Affaires juridiques au CN.

« Arbres Canada est honoré de continuer de travailler en partenariat avec le CN à l'essor des forêts urbaines, déclare Danielle St-Aubin, PDG d'Arbres Canada. Grâce à ce programme, le CN crée un legs vivant durable pour les générations actuelles et futures, en octroyant des fonds, mais surtout en sensibilisant les gens à la valeur des arbres et des espaces verts pour notre bien-être, ainsi que pour l'environnement ».

À propos d'Arbres Canada

Arbres Canada est un organisme de bienfaisance national sans but lucratif qui oeuvre pour améliorer la vie des Canadiens en plantant et en entretenant des arbres. Grâce à nos programmes, recherches et initiatives de sensibilisation, nous avons aidé à rétablir le couvert forestier dans des régions touchées par des catastrophes naturelles, conseillé des collectivités dans la gestion de leurs forêts urbaines, contribué au verdissement de 660 terrains d'école et organisé des conférences annuelles sur la forêt urbaine. À ce jour, avec nos partenaires communautaires et commanditaires, nous avons planté plus de 82 millions d'arbres (arbrescanada.ca).

À propos du CN

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca .

