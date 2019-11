Déclaration de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu





GATINEAU, QC, le 16 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a fait la déclaration suivante concernant les négociations collectives entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada :

« La CN et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada négocient le renouvellement de cinq conventions collectives depuis le 21 mai 2019, et elles n'ont toujours pas réussi à conclure une entente. Hier, le syndicat a donné un préavis de 72 heures indiquant son intention de faire la grève le 19 novembre 2019, mais je suis encouragée de voir que les deux parties sont toujours en négociation. Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, et moi-même avons communiqué avec les deux parties pour les encourager à poursuivre ces négociations et à conclure des ententes.

Le gouvernement du Canada soutient le processus de négociation collective et y croit. Le Service fédéral de médiation et de conciliation, qui travaille de près avec les parties depuis le mois de juin, les rencontre actuellement pour les aider à conclure des ententes.

Nous suivons la situation de près. »

