Lors de la CIIE 2019, Panasonic présente des solutions permettant de concrétiser la vision de la Chine « Healthy China 2030 » (Une Chine en bonne santé 2030)





Panasonic Corporation a participé à la 2ème édition de l'Exposition internationale des importations de Chine (CIIE) 2019, qui s'est tenue à Shanghai du 5 au 10 novembre.

Sous le thème « Limitless Care for Healthy Living » (Soins sans limite pour une vie saine), Panasonic a présenté des produits et des solutions de santé et de bien-être qui reflètent ses valeurs uniques en matière de santé. Grâce à ces produits et solutions visant à promouvoir une vie en bonne santé et à dynamiser une société vieillissante, Panasonic aspire concrétiser la vision de la Chine « Healthy China 2030 » (Une Chine en bonne santé 2030). Panasonic a également présenté des technologies de pointe qui contribuent au panorama commercial.

[Vidéo] #CIIE 2019 Panasonic Highlights (Présentation du stand #CIIE 2019 de Panasonic) - La 2e Exposition internationale des importations de Chine

https://youtu.be/CbvZClNirQc

Nouveautés du stand de Panasonic

Solutions pour une vie en bonne santé et une société vieillissante

1. « Healthy Environment Unit » (Unité environnement sain)

Avec l'évolution de la technologie de détection et d'analyse de données, les espaces et les appareils seront en mesure de détecter les changements subis par votre corps et de faire des suggestions qui vous aideront à adopter un mode de vie sain. Dans la « vital sensing bedroom » (chambre de détection vitale), un environnement assurant un sommeil confortable sera créé grâce à des capteurs qui analyseront votre rythme cardiaque, le nombre de respirations prises, le nombre de fois que vous vous retournez dans le lit et une IA qui contrôlera de manière optimale l'éclairage, la température, l'humidité et les odeurs en fonction de données antérieures.

Dans la salle de bain, la « Vital Sensing Toilet » (Toilette à détection vitale) mesurera votre rythme cardiaque et votre pression artérielle et utilisera l'IA pour déterminer votre niveau de stress et faire des suggestions pour vous aider à vous détendre. Et quand vous utiliserez l'évier, le « Smart Mirror » (Miroir intelligent) mesurera votre poids et votre pourcentage de graisse corporelle pour présenter les menus et les méthodes d'entraînement physique les mieux adaptés à votre condition physique.

[Vidéo] For Healthy Life (Pour une vie saine) - Panasonic #CIIE 2019 ????

https://youtu.be/TGiYXZDv5BU

2. « Barrier Free Villa » (Villa sans obstacles)

Panasonic a proposé des idées de rénovation compactes, très fonctionnelles et élégantes qui aident les personnes âgées à vivre de manière autonome en allégeant leur fardeau. Panasonic a également exposé des chambres à coucher rénovées proposant des solutions japonaises vraiment bien pensées, et, pour les établissements de soins, des produits tels que des lits électroniques, des éclairages, etc. conçus pour les personnes âgées.

Par ailleurs, lorsque les personnes âgées se déplacent, leur pas n'est peut-être plus aussi assuré qu'auparavant. Le salon a donc présenté des « Walking training robots » (robots d'entraînement à la marche dont la technologie de contrôle dotée d'IA analyse automatiquement le déplacement de l'utilisateur et lui fournit un entraînement adapté à sa charge physique optimale, ce qui aide les personnes âgées à rester autonomes.

[Vidéo] For Aging Society (Pour dynamiser une société vieillissante) - Panasonic #CIIE 2019 ????

https://youtu.be/e23n882OcdM

3. « Healthy and Comfortable LDK Environment » (Environnement LDK sain et confortable)

Dans l'environnement confortable de LDK où les utilisateurs peuvent facilement accéder aux informations sur leur santé et mieux la gérer, Panasonic a présenté son OLED transparent qui se fond dans l'intérieur et crée l'environnement optimal pour la santé de la famille ou pour le milieu ambiant, ainsi qu'une fenêtre de toit factice ajoutant de la luminosité et de l'envergure à l'espace et une cuisine offrant d'amples rangements et des astuces ingénieuses pour les tâches ménagères.

[Vidéo] For Living, Dining & Kitchen (Pour vivre, dîner et cuisiner) - Panasonic #CIIE 2019

https://youtu.be/I4kYSBpQbPw

4. « Food Safety and Security » (Sécurité alimentaire)

En utilisant les technologies de pointe mises au point jusqu'ici, Panasonic a proposé des solutions de bout en bout couvrant aussi bien la production alimentaire que les systèmes de stockage en pré-refroidissement, en passant par le transport à basse température et les entrepôts frigorifiques.

5. « Air Quality » (Qualité de l'air)

Cette section a introduit et démontré des solutions offrant une excellente qualité d'air tant pour les habitations que pour les installations de chauffage et de climatisation centralisées.

[Vidéo] For Air Quality (Pour la qualité de l'air) - Panasonic #CIIE 2019 ??

https://youtu.be/AVqtYIQXt3E

6. « Home Appliances » (Appareils ménagers)

Dans la zone « Cooking » (Cuisine), Panasonic a présenté un pot à tajine qui vous permet de cuisiner sans eau, une cuisinière 3 en 1 pour une cuisson rapide à la vapeur et au four, des technologies de congélation partielle et nanoe, ainsi qu'un réfrigérateur grande capacité de format petit et large. En ce qui concerne la « Beauty » beauté, Panasonic a présenté sa série X haut de gamme, notamment un séchoir unique qui hydrate les cheveux et les rend soyeux, un effecteur ionique qui hydrate la couche kératinique de la peau par osmose moléculaire forte, ainsi qu'un masseur facial RF qui rend la peau agréable et ferme.

[Vidéo] Beauty Product (Produits de beauté) - Panasonic #CIIE 2019 ??

https://youtu.be/nEnp3BiKrTM

Technologie avancée

1. « Pure Hydrogen Fuel Cell » (Pile à combustible à l'hydrogène pur)

De la construction de villes énergivores à la construction de nouvelles villes durables. Panasonic a présenté la pile à combustible à hydrogène pur, qui fournit de l'énergie générée par l'utilisation d'hydrogène créé à partir d'énergies renouvelables.

2. « Potential for Reuse, Industrialized Housing » (Potentiel de réutilisation, logements industrialisés)

Améliorer la vie de 60 millions de personnes travaillant sur des chantiers de construction est un problème social important en Chine. Panasonic a proposé des solutions développées avec ses partenaires commerciaux qui sont capables de fournir rapidement un logement temporaire à ces chantiers de construction, centres de soins médicaux et lieux d'événements temporaires.

3. « Data Archiver » (Archiveur de données)

Cette solution de bibliothèque de disques évolutive peut stocker un volume sans cesse croissant de données pendant de longues périodes. Il s'agit d'un appareil d'enregistrement de données haute capacité capable de stocker des pétaoctets (PB) ou des exaoctets (EX) de données volumineuses ou de contenus vidéo.

4. « Media Integration Studio Solution » (Solution de studio d'intégration multimédia)

Cette solution d'intégration multimédia avancée va réinventer le processus de production de programmes télévisés.

5. « Spatial Presentation Solution » (Solution de présentation spatiale)

Le projecteur à 360 degrés et les capteurs humains fonctionnent ensemble pour créer une expérience de visualisation véritablement immersive.

6. « Factory Automation » (Automatisation d'usine)

Panasonic a présenté des solutions capables d'optimiser chaque zone de l'usine et de contribuer à l'automatisation de l'usine et à l'économie de personnel.

7. « Filing Management Solution » (Solution de gestion de classement)

Dotée d'une technologie de numérisation haute performance, cette solution de gestion de classement est optimale pour les gouvernements, ainsi que pour les institutions financières et les établissements d'enseignement.

8. « Let's Note/Toughbook » (Prise de notes/Ordinateur portable durci)

Panasonic a présenté ses produits de pointe qui contribuent à améliorer l'efficacité sur les chantiers.

9. « Olympic and Paralympic Games » (Jeux olympiques et paralympiques)

Cette section présente l'histoire et la catégorie de Panasonic en tant que partenaire mondial des Jeux olympiques et paralympiques.

[Vidéo] Business Solutions & Advanced Technology (Solutions d'affaires et technologies de pointe) - Panasonic #CIIE 2019

https://youtu.be/uHYgl6E8opQ

[Vidéo] Sponsorship Activity (Activité de parrainage) - Panasonic #CIIE 2019

https://youtu.be/_XRwrccwU_s

Survol du stand Panasonic

Période : du mardi 5 au dimanche 10 novembre 2019

Emplacement : Centre national d'exposition et de congrès (Shanghai) 5.1H B4

Espace au sol : 1 004 m2

Thème de l'exposition : « Placing customers first, always - for a happy mind, happy body » (Toujours privilégier les clients - pour un esprit heureux et un corps heureux)

Contenu : Solutions de santé et de bien-être, technologies de pointe

CIIE 2019 Site officiel de Panasonic (en chinois)

https://panasonic.cn/about/brand-story/CIIE2019/

Vous trouverez ici une description du stand Panasonic, le lieu de l'événement, la couverture médiatique, ainsi que d'autres informations sur le CIIE 2019.

https://panasonic.cn/cna/healthy-life (en chinois)

Panasonic présente un large éventail de contenus sur son activité en faveur de la santé et du bien-être social, notamment des entretiens avec des experts de différents secteurs tels que la construction, la médecine, la beauté, la psychologie, etc.

À propos de Panasonic

Panasonic Corporation est un leader mondial en développement de technologies et de solutions électroniques diverses destinées aux clients dans les domaines des produits électroniques grand public, du logement, de l'automobile et des activités B2B. La société, qui a célébré son 100e anniversaire en 2018, s'est étendue à l'échelle mondiale. Elle exploite actuellement 582 filiales et 87 sociétés associées à travers le monde, et a enregistré un chiffre d'affaires net consolidé de 8,003 billions JPY pour l'exercice clos le 31 mars 2019. La société, dont la mission est d'établir une nouvelle valeur par le biais de l'innovation dans toutes ses divisions, utilise ses technologies afin de créer une vie et un monde meilleurs pour ses clients. Pour en savoir plus sur Panasonic, consultez : https://www.panasonic.com/global.

Source : https://news.panasonic.com/global/topics/2019/73428.html

