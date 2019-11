Le Fonds d'Innovation de la GSMA pour la Connectivité Rurale annonce les lauréats





La GSMA a annoncé aujourd'hui les noms des lauréats du Fonds d'Innovation de la GSMA pour la Connectivité Rurale. Fairwaves Inc., iSat Africa et NuRAN, ont reçu des subventions s'élevant jusqu'à 330 000 £ pour tester et évaluer de nouvelles solutions de connectivité innovantes pour fournir l'Internet mobile aux communautés non desservies en Afrique. Le fonds sera attribué en partenariat avec Vodafone Ghana et MTN Uganda, prévu de s'étaler sur une période de 18 mois environ. Au total, 17 nouveaux sites vierges piloteront des solutions innovantes pour déployer des réseaux mobiles haut débit dans les zones rurales, qui permettront de fournir une couverture Internet mobile à faible coût à travers des modèles commercialement viables, capables d'être élargis et reproduits dans des environnements similaires dans la région.

"Cette collaboration avant-gardiste vise à connecter les communautés rurales non desservies et leur fournir une gamme de services numériques essentiels", a déclaré Akinwale Goodluck, Responsable de la région Afrique subsaharienne chez la GSMA. "Le défi consiste non seulement à assurer une couverture Internet mobile dans les zones rurales, qui pourrait coûter deux fois plus cher que celle dans les zones urbaines et réaliser des revenus plus faibles, mais à le faire de manière à assurer la durabilité commerciale à long terme. L'Innovation et le partenariat s'avèrent essentiels pour relever ce défi, et le Fonds d'Innovation, associé à l'écosystème mobile et aux partenaires gouvernementaux, joue un rôle clé pour identifier de nouveaux moyens d'utilisation de la technologie mobile pour connecter les communautés non desservies".

Pour sa part, M. Gordian Kyomukama, Directeur technique, de MTN Uganda a souligné : "Nous apprécions de tels partenariats qui nous aident à tenir notre promesse pour garantir la connectivité aux endroits les plus reculés". "Ce partenariat sert comme exemple parfait au catalyseur de l'initiative 'Nous sommes bons ensemble' lancée récemment par MTN. Selon cette initiative, nous pouvons, grâce aux partenariats, changer des vies en améliorant l'accessibilité numérique ; favorisant l'inclusion financière; habilitant les PME; créant des emplois et développant la communauté à grande échelle, et tout ça à travers la puissance de la connectivité", a-t-il ajouté.

"Cette initiative pionnière étendra certainement la connectivité et l'accessibilité mobile aux communautés des régions du nord du Ghana", a souligné Patricia Obo-Nai, directrice générale de Vodafone Ghana. "Plus que jamais, la communication mobile est devenue le moyen privilégié pour rester en contact avec la famille et les entreprises. Cette initiative est conforme à notre objectif qui consiste à n'exclure personne de notre ordre du jour visant à réaliser une transformation numérique dans cet environnement technologique en constante évolution".

Les solutions offertes par Fairwaves Inc., iSat Africa, NuRAN et leurs partenaires ont été évaluées par un jury indépendant composé d'experts du secteur. Elles ont été considérées comme les plus appropriées parmi les solutions proposées pour les environnements ruraux difficiles caractérisés par une faible densité de population, des terrains difficiles et des infrastructures limitées. Le Fonds est soutenu par le Département britannique du Développement international et géré par la GSMA. Le Fonds fournit des subventions s'élevant jusqu'à 330 000 £ et a été ouvert aux entreprises éligibles qui pouvaient déployer des solutions en Ouganda ou au Ghana, en partenariat avec MTN Ouganda et Vodafone Ghana.

Les consortiums gagnants prévoient de fournir leurs solutions dans les six mois à venir, et les 12 mois restants seront assignés à l'opérateur de téléphonie mobile hôte pour intégrer les sites à son réseau. Et la GSMA sera chargée de surveiller et d'évaluer la performance du projet. Les organismes de réglementation dans les deux pays ont apporté un soutien considérable au projet. A titre d'exemple, le Ghana Investment Fund for Electronic Communications (GIFEC) a contribué à l'octroi de terrains et d'exonérations de taxes et de droits sur les équipements importés s'élevant jusqu'à 38% pour les bénéficiaires des fonds. Toutes les épargnes réalisées grâce à ces exonérations ont été réinvesties pour permettre à plus de sites de couverture d'Internet mobile de connecter davantage de citoyens dans les communautés rurales du Ghana.

La connectivité génère des avantages sociaux-économiques

La connectivité Internet mobile offre un large éventail d'avantages sociaux et économiques, aidant à promouvoir l'inclusion numérique et soutenir la fourniture de services essentiels pour atteindre des objectifs clés de développement tels que ; l'éradication de la pauvreté, la santé, l'éducation, les services financiers et l'égalité des sexes. Les objectifs de développement durable des Nations Unies reconnaissent l'importance de la connectivité, et fixent un objectif spécifique visant à garantir un accès universel et abordable à l'Internet.

Selon le rapport1 sur l'état de la connectivité Internet mobile publié par la GSMA, plus des deux tiers de la population mondiale est actuellement connectée à des réseaux d'Internet. Le récent rapport2 sur l'impact du secteur mobile publié par la GSMA souligne que les pays dotés d'un haut niveau de connectivité mobile ont progressé davantage au niveau de leur respect de leurs engagements en matière d'objectifs de développement durable. L'étude montre que la connectivité mobile continue à s'étendre, avec plus de 400 millions de personnes bénéficiant de la connectivité mobile depuis 2015. Toutefois, il reste encore beaucoup de travail à accomplir, notamment dans les zones rurales.

Notes aux rédacteurs :

1Le rapport sur l'état de la connectivité Internet mobile par la GSMA accompagne l'Indice de connectivité mobile de la GSMA, qui mesure les performances de 163 pays par rapport à quatre catalyseurs clés de la connectivité Internet mobile, englobant : l'infrastructure, l'accessibilité, l'état de préparation du consommateur, contenu et services. Le rapport est disponible sur le lien électronique suivant: www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/the-state-of-mobile-internet-connectivity-report-2019/. L'Index vous permet d'explorer les données utilisées dans l'Index et de comparer les pays à travers tous les indices. www.mobileconnectivityindex.com

2Le rapport de 2018 sur l'impact du secteur mobile a été rédigé par GSMA Intelligence, l'organe de recherche de la GSMA. Le rapport fournit des résumés sur l'impact du secteur mobile sur les 17 ODD, ainsi qu'une analyse approfondie à propos de cinq ODD sélectionnés pour présenter des études de cas novatrices sur les initiatives des opérateurs appuyant ces objectifs. www.gsma.com/betterfuture/2018sdgimpactreport/

À propos des lauréats

Fairwaves Inc., TBA

Fairwaves' développe et déploie des solutions révolutionnaires pour les réseaux cellulaires de 2G, 3G, 4G qui rendent la couverture mobile commercialement viable sur les marchés à faibles revenus et les zones rurales. Ses stations de base radio définies par logiciel sont optimisées pour la transmission de l'énergie solaire, par satellite ou par micro-ondes. www.fairwaves.co

iSat Africa TBA

iSAT Africa vise à combler le fossé numérique, en particulier dans les communautés rurales et ultra-rurales en Afrique. Nous le faisons en favorisant l'innovation dans les solutions technologiques hybrides, dans le modèle d'affaires pour la durabilité, à travers la construction d'un écosystème et l'élévation sociale. www.isatafrica.com/

NuRAN Wireless fournit des solutions d'infrastructure mobiles de qualité opérateur haut débit et à faibles dépenses d'investissement et d'exploitation, offrant une fiabilité inégalée, depuis les régions arctiques froides du Canada jusqu'aux jungles africaines chaudes. NuRAN connecte les communautés non desservies. www.nuranwireless.com

À propos de la GSMA

La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier. Elle réunit plus de 750 opérateurs et plus de 400 sociétés appartenant à l'écosystème mobile élargi, dont des fabricants de téléphones et d'appareils, des éditeurs de logiciels, des fournisseurs d'équipements, des sociétés Internet et des organismes oeuvrant dans des secteurs d'activité connexes. La GSMA produit également les événements MWC, leaders du secteur, qui se tiennent chaque année à Barcelone, Los Angeles et Shanghaï, ainsi que les conférences régionales Mobile 360 Series.

Pour plus d'informations, veuillez visitez le site internet de la GSMA à l'adresse : www.gsma.com. Suivez la GSMA sur Twitter : @GSMA.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 novembre 2019 à 05:10 et diffusé par :