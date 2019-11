QIAGEN reçoit plusieurs manifestations d'intérêt conditionnelles et non contraignantes, et décide d'entamer des discussions pour explorer des alternatives stratégiques potentielles





QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) ("QIAGEN" ou la "Société") annonce avoir commencé l'évaluation d'alternatives stratégiques potentielles après avoir reçu plusieurs manifestations d'intérêt conditionnelles non contraignantes pour l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de la Société.

Le conseil de surveillance et le conseil d'administration de QIAGEN, en conformité avec leurs obligations fiduciaires et dans le cadre de l'évaluation des alternatives stratégiques potentielles, ont entamé des discussions avec les parties intéressées. Ces discussions visent à explorer les alternatives stratégiques potentielles qui pourraient apporter des opportunités accrues de création de valeur, en plus des solides perspectives de croissance autonome de la Société, et prenant en compte les intérêts des parties prenantes et des actionnaires de QIAGEN.

Il n'est pas garanti que ces discussions déboucheront sur une proposition ferme recommandée à tous les actionnaires de la Société.

D'autres annonces seront faites, le cas échéant.

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs au sens de la section 27A du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et de la section 21E du U.S. Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé. Ces énoncés incluent ceux relatifs aux plans stratégiques et à l'étude d'alternatives stratégiques de la Société. Des termes tels que "anticipe, attend, projette, planifie, pense, cherche à, estime" et d'autres expressions similaires sont destinés à identifier les énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans cette annonce qui n'ont pas trait à des faits historiques doivent être considérés comme des déclarations prospectives, y compris en ce qui concerne le statut de toute discussion avec des contreparties potentielles, la possibilité de finaliser une transaction, et tout résultat d'un processus d'évaluation d'alternative stratégique. Ces énoncés ne sont ni des promesses, ni des garanties, et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs important, connus et inconnus, qui pourraient provoquer une différence substantielle entre les résultats, la performance et les accomplissements réels et ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, l'incertitude générale relative aux plans futurs pour la Société. En outre, l'étude d'alternatives stratégiques peut représenter un changement substantiel potentiel dans la stratégie commerciale, que la Société pourrait ne pas être en mesure d'exécuter efficacement, dans des délais spécifiques ou non, et son incapacité à le faire pourrait avoir un impact sur le cours et la volatilité des actions cotées en bourse de la Société. Ces risques et incertitudes pourrait provoquer une différence substantielle entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs de cette annonce. Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et incertitudes relatifs aux activités de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, les risques associés à la gestion de la croissance et des opérations internationales (y compris les effets de la fluctuation des devises, des processus réglementaires et de la dépendance vis-à-vis de la logistique); la variabilité des résultats opérationnels et des attributions entre les catégories de clients; le développement commercial des marchés pour nos produits vis-à-vis des secteurs universitaires, pharmaceutiques, de tests appliqués et de diagnostic moléculaire; le changement des relations avec les clients, fournisseurs et partenaires stratégiques; la concurrence; les changements technologiques rapides ou inattendus; les fluctuations dans la demande pour les produits QIAGEN (y compris les fluctuations dues aux conditions économiques générales, au niveau et au calendrier des financements, budgets et autres facteurs de la clientèle); notre capacité à obtenir des approbations réglementaires pour nos produits; les difficultés à adapter les produits de QIAGEN à des solutions intégrées et à produire de tels produits; la capacité de QIAGEN à identifier et développer de nouveaux produits et à différencier et protéger nos produits de ceux de nos concurrents; l'acceptation des marchés vis-à-vis des nouveaux produits QIAGEN et l'intégration des technologies et entités acquises; et les autres facteurs abordés dans l'intitulé "Risk Factors" de la 3e partie de notre dernier rapport annuel sur formulaire 20-F. Pour d'autres informations, veuillez vous référer aux discussions dans les rapports déposés par QIAGEN auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis. Les énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date de leur formulation. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour les énoncés prospectifs dans l'avenir, nous rejetons toute obligation de le faire, même dans le cas où des événements ultérieurs nous feraient changer de point de vue, sauf dans les cas requis par la loi ou par toute autorité réglementaire compétente. Les énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue après la date de la présente annonce.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

