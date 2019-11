Velodyne Lidar lance Alpha Primetm, le capteur lidar le plus avancé du marché





Velodyne Lidar, Inc. a procédé aujourd'hui au lancement d'Alpha Primetm, le capteur lidar de prochaine génération utilisant la technologie de vision panoramique brevetée de Velodyne pour offrir dans un seul et même capteur les spécifications de performance combinées les plus élevées au secteur de la mobilité autonome. Le capteur représente une solution incomparable en termes de perception, de champ de vision et de portée pour divers marchés de la conduite autonome, y compris le transport, le camionnage et la robotique. Offrant un nouveau niveau d'efficacité énergétique, l'Alpha Prime peut dès à présent être commandé et livré.

Grâce à la combinaison unique d'innovations révolutionnaires d'Alpha Prime, les véhicules peuvent naviguer dans des cadres inhabituels et dynamiques. Ses capacités haut de gamme contribuent à améliorer la sécurité des véhicules et permettent une cartographie plus précise. Voici quelques-unes de ces capacités :

Un champ de vision supérieur : Une vision panoramique à 360 degrés et un champ de vision vertical de 40 degrés.

Des performances exceptionnelles dans une grande variété de conditions d'éclairage, y compris avec des catadioptres et dans des conditions d'atténuation de la lumière solaire.

Une détection exceptionnelle des objets sombres ou à faible réflectance dans le lointain, comme des pneus, des véhicules sombres, des chaussées à faible réflectivité et des piétons peu visibles.

Une perception avancée des obstacles négatifs, de type nids de poule et fissures sur la chaussée.

La résolution la plus élevée associée à des retours de réflectivité robustes de plus de 4,8 millions de points par seconde, simplifiant la détection et le suivi des véhicules, des piétons et autres obstacles.

Une haute résolution et un étalonnage laser permettant au capteur de localiser facilement les véhicules sans GPS - à l'extérieur comme à l'intérieur - pour un positionnement précis.

Une efficacité améliorée prolongeant la durée de fonctionnement des véhicules dans de larges plages de températures et d'environnements, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un refroidissement actif.

Une atténuation avancée des interférences capteur à capteur.

Des options de production en masse d'automobiles à partir de sources multiples pour des programmes qualifiés.

« Au cours des trois dernières années, Voyage a développé et déployé des voitures à conduite autonome super-chargées par la technologie lidar de Velodyne », a déclaré Oliver Cameron, cofondateur et PDG de Voyage. « Notre équipe, qui continue d'être impressionnée par les innovations de Velodyne, est époustouflée par les avancées que représente Alpha Prime. »

« L'Alpha Prime constitue un pas en avant important et va jouer un rôle crucial dans l'avancement des industries des véhicules autonomes et des robots », a confié pour sa part Anand Gopalan, directeur de la technologie chez Velodyne Lidar. « Grâce à ses nombreuses fonctionnalités de pointe, l'Alpha Prime constitue une avancée remarquable en termes de performances des capteurs dans des conditions réelles. Chez Velodyne, nous sommes fiers d'écouter nos clients et de leur proposer des produits innovants et performants. Nous sommes convaincus que la polyvalence et la souplesse de Velodyne vont nous permettre de renforcer notre statut de leader dans le secteur des lidars afin de dynamiser les solutions autonomes à l'échelle mondiale. »

Velodyne fournit un support technique de classe mondiale pour le capteur en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Pour obtenir les spécifications complètes du produit, veuillez visiter : https://velodynelidar.com/vls-128.html.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, alors qu'il travaillait pour Velodyne Acoustics, le fondateur et PDG de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel. L'invention de M. Hall a révolutionné la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la solution polyvalente Ultra Pucktm, la solution de facilitation de l'autonomie Alpha Primetm, la solution optimisée pour les systèmes ADAS Velarraytm et le logiciel révolutionnaire d'aide à la conduite Vellatm.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

