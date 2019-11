Stephanie Comilang remporte le Prix Sobey pour les arts 2019





L'artiste de 39 ans, représentant l' Ontario , reçoit le plus prestigieux prix en art contemporain au Canada , d'une valeur de 100?000 $ CA.

L'exposition du Prix Sobey pour les arts 2019, qui regroupe plus de 35 oeuvres réalisées par la gagnante et les quatre artistes finalistes, est à l'affiche à l'Art Gallery of Alberta jusqu'au 5 janvier 2020.

«?Tout est dans la représentation. Pouvons-nous nous projeter dans un monde plus large?? Remporter le Prix Sobey pour les arts et représenter un groupe démographique qui me ressemble fait savoir aux autres les possibilités infinies que chacun porte en soi en tant qu'artiste,?» a confié Stephanie Comilang, lauréate du prix.

OTTAWA, le 15 nov. 2019 /CNW/ - La Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada sont heureux d'annoncer que Stephanie Comilang est la récipiendaire du Prix Sobey pour les arts 2019. L'artiste lauréat du grand Prix Sobey pour les arts 2019 a été dévoilé vendredi soir lors d'une cérémonie à l'Art Gallery of Alberta à Edmonton. Chacun des quatre autres finalistes, Nicolas Grenier, Kablusiak, Anne Low ainsi que D'Arcy Wilson reçoit un prix de 25?000 $ CA.

Le Prix Sobey pour les arts récompense des artistes canadiens de moins de 40 ans sélectionnés par un jury canadien et international de conservateurs et de directeurs d'institutions. Les cinq finalistes du Prix incarnent un éventail d'idées et d'approches qui mettent en lumière l'étendue des pratiques en art contemporain des cinq régions du pays. Le jury de 2019, présidé par la conservatrice principale de l'art contemporain au Musée des beaux-arts du Canada, Josée Drouin-Brisebois, se compose de Peter Dykhuis, directeur et conservateur de la Dalhousie Art Gallery, pour les provinces de l'Atlantique?; Jo-Ann Kane, conservatrice principale de la Collection Banque Nationale, pour la région du Québec?; Swapnaa Tamhane, conservatrice indépendante, artiste et auteure, pour la région de l'Ontario?; Lindsey Sharman, conservatrice à l'Art Gallery of Alberta pour les Prairies et le Nord?; Nigel Prince, directeur général de la Contemporary Art Gallery, pour la Côte Ouest et le Yukon?; et de la jurée internationale Henriette Bretton-Meyer, conservatrice principale au Kunsthal Charlottenborg à Copenhague, au Danemark.

CITATIONS

«Dans ses oeuvres, qu'elle qualifie de documentaires de science-fiction, Stephanie Comilang raconte comment notre expérience du monde passe de plus en plus par la technologie. Adoptant le point de vue d'un drone - Paraiso, un vieil être sensible, à la fois narrateur et protagoniste - l'artiste montre comment des communautés composées majoritairement de migrantes créent leur propre espace dans des lieux où elles ne sentent jamais vraiment tout à fait chez elles. Le jury a été impressionné par sa démarche ambitieuse qui révèle avec complexité ce que nous avons perdu dans la colonisation.» -- Jury du Prix Sobey pour les arts 2019

« Au nom de la Fondation Sobey pour les arts, j'ai le plaisir de féliciter Stephanie Comilang, qui remporte le Prix Sobey pour les arts 2019 », a déclaré Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts. « Cette première exposition du Prix Sobey pour les arts en Alberta a connu un franc succès et nous sommes ravis que les finalistes de cette année aient eu l'occasion de présenter leur travail ici. » -- Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts

«?En cette occasion mémorable, l'Art Gallery of Alberta félicite sincèrement la lauréate du Prix Sobey pour les arts 2019. Nous sommes extrêmement fiers d'accueillir la prestigieuse exposition du Prix Sobey pour les arts 2019, qui présente un groupe de jeunes artistes canadiens aussi diversifié que remarquable. La lauréate est maintenant connue et nous espérons que nombreux seront ceux qui visiteront l'exposition afin de découvrir le travail de ces cinq artistes remarquables.?» -- Catherine Crowston, directrice générale et conservatrice en chef de l'Art Gallery of Alberta

Au sujet des artistes finalistes 2019 et de leur pratique :

Les oeuvres vidéo de Stephanie Comilang ( Ontario ) suivent Paraiso, un drone? parlant en langue tagalog qui documente l'expérience des membres de la diaspora philippine.

( ) suivent Paraiso, un drone? parlant en langue tagalog qui documente l'expérience des membres de la diaspora philippine. Nicolas Grenier (Québec) recourt à la peinture et à des codes de couleurs pour explorer les espaces politiques, économiques, culturels et sociaux.

(Québec) recourt à la peinture et à des codes de couleurs pour explorer les espaces politiques, économiques, culturels et sociaux. Kablusiak (Prairies et Nord) fait appel à l'humour comme mécanisme de défense pour aborder certains sujets tels que le décalage culturel, et élabore une méthodologie pour créer des liens culturels en contexte urbain.

(Prairies et Nord) fait appel à l'humour comme mécanisme de défense pour aborder certains sujets tels que le décalage culturel, et élabore une méthodologie pour créer des liens culturels en contexte urbain. Anne Low (Côte Ouest et Yukon ) passe par la sculpture, l'installation, les textiles et la gravure pour détacher les formes de leur contexte historique et interroger les notions contemporaines du domestique et du décoratif.

(Côte Ouest et ) passe par la sculpture, l'installation, les textiles et la gravure pour détacher les formes de leur contexte historique et interroger les notions contemporaines du domestique et du décoratif. Le travail de D'Arcy Wilson (Atlantique) examine le rapport colonial au monde naturel depuis le point de vue d'une descendante de colons européens.

L'exposition 2019 du Prix Sobey pour les arts est présentée jusqu'au dimanche 5 janvier 2020. Organisée par Lindsey Sharman, conservatrice à l'Art Gallery of Alberta, l'exposition présente 35 oeuvres sur divers supports, qu'il s'agisse de peintures, de sculptures, de dessins, de photographies, d'installations vidéo ou d'oeuvres requérant la participation du public.

Parmi les lauréats et les lauréates ayant déjà remporté le premier prix figurent Brian Jungen, Jean-Pierre Gauthier, Annie Pootoogook, Michel de Broin, Tim Lee, David Altmejd, Daniel Barrow, Daniel Young et Christian Giroux, Raphaëlle de Groot, Duane Linklater, Nadia Myre, Abbas Akhavan, Jeremy Shaw et Ursula Johnson. C'est Kapwani Kiwanga qui a remporté le Prix Sobey pour les arts en 2018.

Pour plus d'informations et pour des mises à jour au sujet des artistes, des jurés et de l'exposition du Prix Sobey pour les arts, et à propos du programme de résidence du Prix Sobey pour les arts, veuillez consulter le site du Musée ou suivre @PrixSobeyAward. La liste complète des activités prévues pendant l'exposition est disponible sur youraga.ca/sobey et beaux-arts.ca/événements.

LIENS UTILES

MÉDIAS SOCIAUX: #PrixSobey

Musée des beaux-arts du Canada : Facebook | Twitter

: Facebook | Twitter Prix Sobey pour les arts: Facebook | Twitter

pour les arts: Facebook | Twitter Art Gallery of Alberta (AGA): Facebook | Twitter

IMAGES

Des images et des ressources numériques (photos et vidéos du gagnant et de la soirée du gala, des artistes et des oeuvres, images de l'installation et extraits de l'exposition) sont fournies sur demande.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Communiqué envoyé le 15 novembre 2019 à 21:25 et diffusé par :