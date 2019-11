Anne-Marie Provost remporte la Bourse Arthur-Prévost, remise par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec





MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La?Fédération professionnelle des journalistes du Québec?(FPJQ) a le plaisir d'annoncer qu'elle décerne à la journaliste Anne-Marie Provost la Bourse Arthur-Prévost 2019, dans le cadre de son congrès annuel.

Anne-Marie Provost, journaliste notamment à Radio-Canada Montréal, se voit offrir cette récompense « pour s'être démarquée par sa capacité à traiter des sujets très différents et toujours d'intérêt public », ce qui témoigne, selon le jury indépendant qui a choisi la lauréate, « non seulement d'une grande débrouillardise en début de carrière, mais aussi de sa motivation à faire oeuvre utile et à éclairer des zones d'ombre ».

La Bourse Arthur-Prévost, lancée en 2007 par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, vise à souligner et à récompenser la qualité du travail d'un(e) journaliste prometteur(euse) ayant moins de 5 ans d'expérience. La Bourse de 2000 $ est financée par le legs testamentaire du journaliste Arthur Prévost.

La FPJQ félicite la lauréate Anne-Marie Provost pour l'excellence de son travail.

