Geometry, agence de WPP, élargit sa direction créative avec l'arrivée de Till Hohmann en qualité de directeur créatif pour la région Europe, Moyen Orient et Afrique





Un investissement accru dans le domaine créatif devrait permettre aux marques de se positionner rapidement à l'avant-garde du commerce

LONDRES, 15 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Geometry, l'agence de commerce créative de WPP offrant des solutions de bout en bout, a annoncé la nomination de Till Hohmann en qualité de directeur créatif de Geometry Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA), avec effet immédiat.

Dans le cadre d'une succession planifiée, Howard Smiedt, ancien directeur créatif de Geometry EMEA, devient président créatif de la région EMEA et travaillera en collaboration avec Till Hohmann pour accélérer le développement de la culture et de l'offre en lien avec le commerce créatif chez Geometry.

Claus Adams, PDG de Geometry EMEA, explique : « La rapidité des changements au sein du commerce de détail ? du commerce physique au commerce en ligne en passant par toutes les formes existant entre les deux ? amène les professionnels du marketing à revoir leurs stratégies de commercialisation. Ce flou met davantage en relief la jonction entre stratégie et créativité en incitant à opérer des conversions dans tous les domaines où le commerce a un impact sur la vie des gens. »

Et d'ajouter : « L'une des forces de Geometry est de savoir libérer la créativité aux moments opportuns. De ce fait, ce recrutement est fondamental et permet d'élargir les idées visant à stimuler la croissance. Directeur créatif primé, planificateur stratégique avisé et chef d'entreprise ambitieux, Till a une connaissance approfondie de la gestion du changement et sait ce qui est nécessaire pour créer un environnement favorable à l'excellence des gens comme des idées. »

Till Hohmann travaillait auparavant au sein du groupe d'agences allemand indépendant Serviceplan, où il a, en tant que directeur créatif général, contribué à la création de campagnes mondiales hautement intégrées pour des marques telles que BMW, MINI, B/S/H, WMF et KraussMaffei. Reconnu pour avoir mené avec succès différentes agences et marques tout au long des différentes étapes de transformation, il est convaincu que l'intégration totale est la clé de la création d'équipes, de marques et de campagnes performantes, culturellement adéquates et technologiquement avancées.

Beth Ann Kaminkow, PDG mondiale de Geometry, précise : « Le commerce détient la palme du potentiel créatif inexploité pour la croissance des entreprises, des marques et des personnes, à une époque où l'ensemble des secteurs sont déstabilisés et bouleversés. Les compétences exceptionnelles de Till nous aideront à relever les défis concernant nos clients et à stimuler leur croissance. »

Fort d'une carrière multinationale de plus de vingt ans, Till Hohmann a contribué à transformer des agences analogues en organisations de pointe, a permis à des entreprises de doubler leur chiffre d'affaires en leur apportant une reconnaissance du point de vue créatif et a mis sur pied des unités d'affaires guidées par la créativité en vue de reconstruire des marques mondiales fortes à travers l'Europe, le Moyen Orient et l'Asie. Dans ce cadre, Till et ses équipes multinationales ont remporté plus de 450 prix dans plusieurs catégories et canaux, notamment des prix « Gold » au festival de Cannes Lions, aux Euro Effies ainsi qu'aux festivals Eurobest et Spikes Asia.

Till Hohmann, directeur créatif de Geometry EMEA, a déclaré : « Je suis vraiment très heureux de rejoindre cette entreprise internationale passionnante et innovante. Geometry a réuni une équipe d'experts remarquables et incroyablement variés et dispose d'une palette incomparable d'outils à même de créer des expériences novatrices et de valeur. Sa position unique est idéale pour apporter la solution miracle de la croissance que tant de clients recherchent actuellement. J'ai hâte de pouvoir accomplir de grandes choses dans cet environnement. »

Geometry

Geometry est l'agence de commerce créative de WPP qui offre des solutions de bout en bout. Nous créons de nouvelles expériences de commerce stimulantes aux moments opportuns afin de débloquer la croissance commerciale et sommes convaincus que le domaine du commerce détient la palme du potentiel créatif inexploité pour la croissance des entreprises, des marques et des personnes. Notre système d'exploitation Living Commerce® nous permet de comprendre comment, quand et pourquoi les gens achètent ? et d'offrir les expériences de commerce les plus novatrices et précieuses à travers la vente au détail, les expériences, le design et l'innovation. Actifs dans 56 pays, nous sommes présents partout où le commerce a un impact sur la vie en notre qualité de société de bout en bout.

(NYSE : WPP) www.geometry.com

Contact :

Lindsey Yoselevitz

tél. : +1-212-537-3953

courriel : lindsey.yoselevitz@geometry.com

Communiqué envoyé le 15 novembre 2019 à 17:17 et diffusé par :