35 ans du Centre d'histoire de Montréal - Les Montréalaises et les Montréalais invités à l'événement Une nuit au musée





MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Pour souligner ses 35 années d'existence, le Centre d'histoire de Montréal organise l'événement « Une nuit au musée ». Cette soirée aura lieu le samedi 16 novembre, de 22 h à 2 h, au Centre d'histoire de Montréal, situé au 335, place D'Youville, à Montréal.

Pour l'occasion, une programmation spéciale a été mise sur pied afin de souligner les bons coups des années passées avec des conférences, des visites guidées, des ateliers, des journées thématiques et l'événement « Une nuit au musée »! Il s'agit d'un cadeau que le Centre d'histoire offre à la population montréalaise et aux visiteurs pour célébrer ses 35 ans avec eux.

Une soirée pleine de surprises attend les gens le samedi 16 novembre :

L'orchestre de jazz-swing les « Royal Pickles »;

»; Spectacle burlesque de l'artiste Scarlett James ;

; Danseuses de cabaret;

Cocktails à gogo;

L'événement est gratuit.

Tenue vintage suggérée

Pour ajouter à l'ambiance, les participantes et participants sont invités à s'habiller comme à l'époque où les Montréalaises et Montréalais fréquentaient les cabarets, des années 1940 à 1960. Faites-vous prendre en photo par notre photographe afin d'avoir un souvenir de la soirée. Le livre « Scandale! Le Montréal illicite, 1940-1960 » sera remis à la personne ayant le plus beau costume de la soirée.

Expositions

L'accès au musée sera gratuit, incluant les performances artistiques, ainsi que la visite de toutes les expositions :

Pour connaître les détails de la soirée « Une nuit au musée », veuillez consulter le site web de la Ville de Montréal à l'adresse suivante:

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8757,143364110&_dad=portal&_schema=PORTAL

