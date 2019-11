Neurovalens présente Modius SLEEP, un dispositif extraordinaire de nouvelle génération qui s'appuie sur les neurosciences pour optimiser la santé du sommeil et traiter la crise mondiale du sommeil





Après le succès de Modius SLIM, qui a levé 2,5 millions de dollars sur Indiegogo, l'entreprise lance une nouvelle campagne visant à mettre un autre dispositif révolutionnaire à disposition du monde entier

SAN DIEGO, Californie, 15 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Neurovalens , une entreprise mondiale de technologies de la santé axée sur le développement de produits innovants s'appuyant sur les neurosciences pour améliorer la qualité de vie, lance aujourd'hui sa campagne Modius SLEEP sur Indiegogo. Ce dispositif fait suite au succès du premier casque de l'entreprise, Modius SLIM, qui a permis de lever 2,5 millions de dollars sur Indiegogo en 2017 et s'est ainsi attiré une popularité dans le monde entier en recevant des commandes venant de plus de 80 pays, et qui a continué à atteindre plus d'un demi million de sessions utilisateur.

Modius SLEEP s'inscrit dans la mission de l'entreprise qui consiste à améliorer la santé et le bien-être à l'échelle mondiale en fournissant des solutions neurologiques, sans médicaments. Pendant toute la durée de la campagne sur Indiegogo, Modius SLEEP est disponible à partir de 249 dollars et sera un jour vendu au détail pour 499 dollars. Vous en saurez plus sur la campagne en cliquant sur : https://igg.me/at/modiussleep

« Après avoir recueilli les commentaires de milliers d'utilisateurs de SLIM, nous avons découvert que l'amélioration du sommeil était un avantage très bien accueilli. C'est ce qui nous a motivés à apporter des changements à notre technologie pour créer Modius SLEEP », a déclaré Jason McKeown, PDG et fondateur de Neurovalens. « Notre nouveau casque exploite la puissance de l'hypothalamus du cerveau, qui influence de nombreuses régions du cerveau, dont la perte de poids et le sommeil. Nous avons pour objectif d'aider les gens à éviter les sédatifs et les somnifères, car ceux-ci ne font que masquer le problème et s'accompagnent d'un grand nombre d'effets secondaires désagréables. Nous utilisons les neurosciences pour améliorer la vie grâce à des produits inoffensifs et innovants et nous sommes entièrement persuadés que notre dispositif SLEEP change autant la vie que notre dispositif SLIM continue à le faire. »

Dans une étude initiale de 30 jours, 95 % des utilisateurs de Modius SLEEP ont amélioré leur score de sommeil global et 85 % ont affirmé qu'ils étaient plus satisfaits de leurs habitudes de sommeil. Par ailleurs, 71,3 % des personnes ayant répondu à cette enquête et qui avaient des troubles du sommeil ont signalé des changements positifs avec l'utilisation de Modius SLEEP.

Le casque Modius SLEEP se porte 30 minutes avant d'aller se coucher et ne doit pas être porté au lit. Il agit en envoyant une impulsion électrique inoffensive dans le nerf vestibulaire qui influence les zones de l'hypothalamus et du tronc cérébral qui contrôlent le rythme circadien et le sommeil de l'utilisateur.

