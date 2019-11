L'Aperçu du marché du travail du 3e trimestre de 2019 établi par le CTC révèle le besoin d'une stratégie nationale sur les services de garde à l'enfance





OTTAWA, 15 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les données publiées dernièrement par Statistique Canada révèlent que les femmes indiquent que les responsabilités familiales et de garde d'enfants sont le principal obstacle à leur travail à plein temps, selon une récente analyse de l'Enquête sur la population active effectuée par le Congrès du travail du Canada (CTC).



En général, les emplois à temps partiel ne comportent que de bas salaires et pas d'avantages sociaux. L'écart salarial entre les personnes travaillant à temps partiel et celles qui travaillent à plein temps est d'environ 9 $ l'heure, ce qui nuit démesurément aux femmes qui comptent pour 75 % des personnes travaillant à temps partiel au Canada.

« Puisque l'obtention de services de garde d'enfants a été indiquée en tant que principal obstacle à l'emploi à plein temps et que les femmes sont les personnes auxquelles cela fait perdre le plus de revenus, il est clair que le Canada a besoin d'une stratégie nationale sur les services de garde à l'enfance », déclare Hassan Yussuff, président du CTC. « Il a été prouvé à maintes reprises que l'accès aux services de garde est un des principaux facteurs déterminants de l'amélioration de l'accès à l'égalité entre les genres. Les syndicats du Canada sont prêts à collaborer avec les gouvernements de tout le pays à l'établissement d'un système vraiment universel et inclusif de services de garde à l'enfance à prix abordable. »

L'amélioration de l'emploi des femmes nécessite l'élimination des obstacles auxquels se heurtent les groupes de femmes les plus vulnérables et l'instauration de services et de programmes qui éliminent les causes systémiques de la discrimination et de l'inégalité.

« Le gouvernement libéral a pris des mesures importantes pour créer des services de garde accessibles et de qualité », ajoute M. Yussuff. « Puisque les femmes constituent une grande majorité des personnes travaillant dans les secteurs sous-évalués et à bas salaires, il reste bien des progrès que nous devons réaliser en vue d'assurer une vraie égalité. Le renforcement de notre système de services de garde à l'enfance serait un premier pas judicieux. »

Pour lire l'Aperçu du marché du travail, cliquez ici .



