Avis aux médias - 4e édition de Déjeun'aide - Leaders et jeunes professionnels du Grand Montréal passent à table au profit des jeunes patients du Children





MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le 22 novembre, Déjeun'aide, seul petit déjeuner caritatif organisé par des étudiants à Montréal, donnera la chance aux étudiants et aux jeunes professionnels de partager une table et d'échanger avec un dirigeant d'entreprise du monde des affaires. Cette année, Sean Finn, Vice-président exécutif, Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques, CN, sera le conférencier d'honneur de l'événement, qui permet aux leaders invités de devenir des mentors pour la prochaine génération de professionnels.

Cette année, les fonds amassés iront au programme de recherche du Dr Brett Burnstein, du département d'urgence pédiatrique du Children. Mentionnons que les deux dernières éditions de Déjeun'aide ont permis d'amasser plus de 154 000 $ pour l'Unité de chirurgie craniofaciale et des fentes faciales H.B. Williams.

QUOI : Déjeun'aide



QUI : Étudiants, jeunes professionnels et leaders issus de divers milieux : finance, immobilier, technologie, droit, communication et produits pharmaceutiques



QUAND : Vendredi 22 novembre 2019

7 h à 9 h 30



OÙ : Le Centre Sheraton Montréal

1201, boul. René-Lévesque O., Montréal

Québec H3B 2L7

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants, une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill, et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé 474,5 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre. Pour en savoir plus, visitez le site www.fondationduchildren.com .

