Avis aux médias - Intact Corporation financière tiendra une Journée de l'investisseur le 19 novembre





TORONTO, le 15 nov. 2019 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) tiendra une Journée de l'investisseur à Toronto le mardi 19 novembre 2019. L'événement débutera par les exposés officiels des dirigeants à 9 h, heure de l'Est, et devrait prendre fin vers 12 h 30, heure de l'Est.

Au cours des dix dernières années, Intact Corporation financière a atteint ses objectifs financiers et stratégiques, en plus de bâtir une société guidée par ses valeurs et fondée sur le principe que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses.

Charles Brindamour, chef de la direction, et Louis Marcotte, premier vice-président et chef des finances, présenteront le plan de match de la société pour la prochaine décennie.

Les dirigeants de l'entreprise parleront de la stratégie d'Intact visant à renforcer son leadership au Canada, à en faire un chef de file nord-américain de l'assurance spécialisée et à accroître ses avantages en matière de données et d'indemnisation.

Les diapositives de la présentation seront accessibles à la section « Investisseurs » du site de la société (www.intactfc.com), vers 8 h 00, heure de l'Est, le jour de l'événement.

Renseignements sur la téléconférence et la webdiffusion

Pour vous joindre à la conférence par téléphone : 647 427-2311 ou 1 866 521-4909 (sans frais en Amérique du Nord)

Pour écouter la webdiffusion : https://freeman.streamme.ca/Intact111919

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 14 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, une filiale en propriété exclusive, fournit des produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

