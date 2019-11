Patrimoine culturel à caractère religieux - Votre gouvernement finance la restauration de 7 bâtiments et 2 oeuvres d'art dans les régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent





SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD, QC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Une aide financière de 1 032 412 $ est octroyée pour assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. Ce montant sera consacré à la restauration de 7 lieux de culte et de 2 oeuvres d'art.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui à l'église de Saint-Pierre-du-Sud.

Les sommes consenties proviennent de l'enveloppe 2019-2020 du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux annoncée en août dernier par la ministre de la Culture et des Communications. Cette contribution s'élève à 15 M$ pour l'ensemble du Québec, à laquelle s'ajoute une somme de 5 M$ destinée à la requalification des lieux de culte, afin de préserver leur valeur patrimoniale. Rappelons que le programme permet de financer jusqu'à 70 % des coûts des projets pour les biens non classés et 80 %, pour les biens classés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, et que ces derniers ont préalablement fait l'objet d'un processus de sélection rigoureux de la part du Conseil du patrimoine religieux du Québec, en collaboration avec les tables de concertation régionales.

C'est donc un total de 20 M$ qui est investi dans la préservation du patrimoine culturel à caractère religieux en 2019-2020, et qui rétablit un financement ayant connu une baisse au cours des dernières années.

« Votre gouvernement a résolu d'agir pour le patrimoine, parce qu'il est un trésor inestimable. Les immeubles et les biens patrimoniaux à caractère religieux sont les témoins d'un vaste pan de notre histoire et une source de fierté au sein des communautés. Cette aide financière constitue un geste concret qui confirme la valeur que nous leur accordons et l'intérêt que nous portons à leur préservation. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je me réjouis de l'aide financière accordée aux fabriques des différentes municipalités de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. Elle permettra de conserver des lieux symboliques qui enrichissent le patrimoine de ces régions et qui ont une grande valeur pour les communautés et pour les générations à venir puisqu'elles sont un précieux héritage de l'histoire du Québec. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Chaudière-Appalaches

Édifice Municipalité Description des travaux Aide financière Église de Saint-Pierre-du-Sud Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud Restauration du parvis 59 410 $ Église de Saint-Antoine-de-Tilly Saint-Antoine-de-Tilly Restauration de la fenestration et des portes 31 829 $ Église Notre-Dame-de-la-Victoire Lévis Restauration de la fenestration 379 433 $ Église de Saint-Romuald Lévis Restauration des peintures murales du choeur 96 349 $ Église de Saint-Michel Saint-Michel-de-Bellechasse Restauration de la maçonnerie et de la toiture 59 973 $ Église Saint-Cajetan Armagh Restauration du clocher 60 172 $

Bas-Saint-Laurent

Édifice Municipalité Description des travaux Aide financière Église de Sainte-Cécile Rimouski Restauration de la fenestration 154 000 $ Presbytère de Sainte-Luce Sainte-Luce Restauration de la toiture et de la galerie 147 000 $ Église de Notre-Dame-de-Liesse Rivière-Ouelle Restauration du tabernacle du maître-autel 44 246 $

