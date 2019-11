Invitation aux médias - Visite des installations de la Maison de l'enfance de Saint-Laurent





SAINT-LAURENT, QC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, invite les représentantes et les représentants des médias à une visite des installations de la Maison de l'enfance de Saint-Laurent, qui sera suivie d'une mêlée de presse. Pour l'occasion, il sera accompagné de la directrice générale de l'AQCPE, Mme Geneviève Bélisle, et de la directrice générale de la Maison de l'enfance de Saint-Laurent, Mme Christine Durocher.

DATE : Le 18 novembre 2019



HEURES : 13 h 15 : visite des installations

13 h 40 : mêlée de presse



LIEU : Maison de l'enfance de Saint-Laurent

1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage

Saint-Laurent (Québec) H4L 3Z2

