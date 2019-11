Prix Harfang des neiges 2020 - L'appel de candidatures est officiellement lancé





QUÉBEC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Pour souligner l'engagement exceptionnel et la contribution exemplaire de personnes ou d'organisations oeuvrant à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune du Québec, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord?du?Québec, M. Pierre Dufour, lance aujourd'hui l'appel de candidatures de la 3e édition des Prix Harfang des neiges.

Ces prix seront remis à une organisation ou à une personne s'étant illustrée auprès de sa communauté par son dynamisme et son leadership, et ayant mis en oeuvre un projet dont les réalisations ont permis d'améliorer les connaissances, de susciter l'engagement ou de contribuer à perpétuer les activités de chasse, de pêche et de piégeage.

Les noms des lauréats et lauréates seront dévoilés à l'occasion d'une cérémonie qui se tiendra à l'Assemblée nationale du Québec en présence du ministre au mois de mai 2020. En plus de la reconnaissance, une médaille de l'Assemblée nationale du Québec ainsi qu'un certificat honorifique leur seront remis.

Les personnes ou organismes intéressés sont invités à soumettre une candidature, d'ici le 12 janvier 2020, dans l'une ou l'autre des six catégories suivantes :

Contribution des sciences à la faune

Innovation en région

Coup de coeur Relève - Individuel

Coup de coeur Relève - Groupe

Excellence en bénévolat

Bâtisseur

Les modalités et les formulaires pour l'appel de candidatures sont accessibles à l'adresse suivante : https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/prix-harfang-neiges/

La cérémonie de remise des prix sera également l'occasion de souligner le dévouement de bénévoles dont la contribution a été reconnue au cours de l'année par l'un ou l'autre des organismes membres de la Table nationale de la faune.

Citation :

« Le Prix Harfang des neiges témoigne de l'importance que le Gouvernement du Québec accorde au travail d'exception accompli par des personnes intéressées par le développement durable de la faune. En effet, l'action citoyenne est un levier de développement économique, social et environnemental qui a des incidences importantes sur la conservation de la biodiversité dans les régions où elle s'exerce. J'invite donc les organismes fauniques à nous faire connaître des gens inspirants pour leur apport notable à l'essor des activités liées à la faune. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

