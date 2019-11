Modernisation du tunnel Mont-Royal : une trousse d'outils pour aider les entreprises de la région métropolitaine à mieux accompagner les usagers du transport collectif





MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le ministère des Transports du Québec et le bureau de projet du Réseau express métropolitain (REM) dévoilent une trousse d'outils pratiques pour aider les entreprises de toutes tailles à faire face aux enjeux de mobilité liés à la fermeture du tunnel Mont-Royal.

La publication de cette trousse composée de fiches pratiques fait suite à la tenue, le 7 octobre dernier, d'une demi-journée d'ateliers qui a réuni plus de 200 employeurs et générateurs de déplacements de la région métropolitaine.

Ces fiches, qui s'adressent aux entreprises de toutes tailles, proposent des pratiques exemplaires ainsi que des solutions à implanter. Elles se déclinent en huit thématiques : le télétravail, le covoiturage, le bureau satellite, l'autopartage, le transport actif, les règles de travail collectif, les navettes et la communication aux employés. Leur contenu est directement issu des discussions entre les participants lors des ateliers. Elles pourront accompagner et inspirer tout employeur faisant face à des enjeux de mobilité.

La mobilisation des employeurs est une initiative sans précédent au Québec. Elle s'inscrit en complémentarité avec les solutions transitoires en transport collectif déjà prévues par l'Autorité régionale de transport métropolitain et les sociétés de transport de la région métropolitaine, avec le soutien financier du ministère des Transports et de CDPQ Infra.

« Le REM est l'un des projets les plus structurants pour la métropole depuis des décennies. Son chantier comporte toutefois son lot de défis pour les gestionnaires d'entreprises de la région métropolitaine dont certains employés voient leur quotidien particulièrement perturbé. Nous sommes heureux de pouvoir offrir, avec ces fiches, un outil sur lequel les entreprises pourront appuyer leur réflexion et leurs actions pour répondre à ces défis. Notre souhait est que tous les employeurs de la métropole s'approprient les solutions proposées, veillent à la qualité de vie de leurs employés et contribuent à alléger la congestion routière dans la région métropolitaine. »

- Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

« Si le REM doit améliorer le futur, il change, en attendant, le quotidien de milliers d'usagers du transport collectif de la région métropolitaine. Au cours des dernières semaines, les partenaires ont multiplié les efforts pour communiquer l'information liée aux mesures d'atténuation, et ce, afin d'accompagner judicieusement les usagers dans leur choix de trajets et de modes de transport en vue des travaux de modernisation du tunnel Mont-Royal, qui occasionneront sa fermeture complète en janvier 2020. Cette trousse composée de fiches pratiques est un outil d'accompagnement de plus pour les employeurs qui leur permettra de guider leurs employés à travers cette importante période d'ajustements. Votre gouvernement contribuera d'ailleurs à cet effort en favorisant l'application de plusieurs mesures dans les différents ministères. »

- Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« À compter du 6 janvier, des milliers d'usagers seront touchés dans leur quotidien et devront adopter de nouvelles habitudes de transport. Pour accompagner les usagers dans cette grande transition, les employeurs jouent un rôle clé. C'est pourquoi dès l'automne 2018, nous avons entrepris de les sensibiliser à cette nouvelle réalité. Nous saluons aujourd'hui le travail de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dans l'élaboration de fiches pratiques qui viennent appuyer concrètement les employeurs de la région métropolitaine. Nous maintiendrons ce dialogue avec les employeurs et, avec l'ensemble de nos partenaires, nous souhaitons poursuivre ce travail actif auprès d'eux, afin qu'ils fassent partie intégrante des solutions qui seront mises en place au cours des prochaines années. Bâtir le REM représente un grand défi, c'est le projet de toute une génération, et c'est collectivement, grâce à de tels efforts concertés, que nous y arriverons. »

- Macky Tall, président et chef de la direction de CDPQ Infra

Les fiches pratiques peuvent être téléchargées sur le site de la Chambre.

À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux 3 principales lignes du métro de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7?500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

