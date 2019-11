INVITATION AUX MÉDIAS : La quinzième édition du Défi CN des Anciens Canadiens se tiendra le 16 novem





TORONTO, 15 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) invite les représentants des médias à la quinzième édition du Défi CN des Anciens Canadiens, qui aura lieu le 16 novembre 2019 à l'aréna Morgan Firestone à Ancaster. Depuis 2002, la Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN a recueilli 3,8 millions de dollars à l'intention d'organismes caritatifs dans le cadre de cette activité.



Une équipe d'employés du CN affrontera une équipe d'anciens joueurs des Canadiens de Montréal dirigée par Chris Nilan et composée notamment de Patrice Brisebois, Mathieu Dandenault, Mike Weaver, John Leclair, Stéphane Richer and Keith Acton. L'objectif de cette partie est de recueillir des fonds destinés à des organismes caritatifs dédiés à l'aide à l'enfance soutenus par la Caisse de bienfaisance du CN, tels que 360 Kids, Halton Learning Foundation and Northern Ontario Families of Children with Cancer.

Date : Samedi, le 16 novembre 2019 Heure : 10 h 30 : Ouverture des portes 11 h : Patinage VIP 12 h 30 : Début de la partie Lieu : Aréna Morgan Firestone 385 Jerseyville Road ouest, Ancaster, Ontario Coût : Admission générale, gratuit Patinage VIP et partie 25$?

Les billets seront en vente à la porte. Pour plus de détails sur l'événement, visitez le site web Défi CN des Anciens Canadiens.

À propos de la Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN

Fondée il y a plus de 50 ans, la Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN est un chef de file canadien en raison de ses pratiques exemplaires. Dirigée par des membres du personnel et des retraités du CN qui agissent au nom de leurs collègues, la Caisse de bienfaisance organise des activités de collectes de fonds ainsi qu'une campagne annuelle en soutien à divers organismes canadiens de bienfaisance. Au cours des dix dernières années, la Caisse a ainsi recueilli plus de 17 M$ CA au profit de divers organismes à but non lucratif ayant pour objectif d'aider les gens dans le besoin.

À propos du CN

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

Source :

Chantale Lauzon

Présidente et directrice générale

Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN

514 229-4307

chantale.lauzon@cn.ca

