Moment historique: La Basse-Côte-Nord numériquement transformée avec le déploiement d'un réseau haute vitesse de TELUS

Grâce à une nouvelle connectivité haute vitesse novatrice de TELUS, des communautés entre Blanc-Sablon et Pakua Shipu ont maintenant accès aux outils dont ils ont besoin pour mettre en valeur leur plein potentiel

PAKUA SHIPU, Québec, 15 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, monsieur Jonatan Julien, ainsi que des membres de la communauté innue et de l'équipe TELUS se sont joints aux représentants locaux de la Basse-Côte-Nord aujourd'hui pour célébrer à Pakua Shipu le début d'une nouvelle ère numérique dans la région. Pour la première fois, et grâce à une innovation qui fait levier sur la technologie LTE évoluée, les familles et entreprises des communautés de Brador, Middle Bay, Pakua Shipu, Saint-Augustin et Vieux-Fort ont maintenant accès à la téléphonie mobile et peuvent naviguer sur Internet à la maison avec une expérience similaire à celle offerte dans les centres urbains.

«?Le premier ministre a été clair dans ses engagements, l'accès à Internet haute vitesse et à la téléphonie cellulaire n'est pas un luxe, mais une nécessité en 2019. Cela favorise la vitalité des communautés nordiques et de l'économie régionale. En plus d'améliorer la qualité de vie de la population locale, le réseau performant mis en place par TELUS en Basse-Côte-Nord permettra de mieux outiller les institutions publiques et de soutenir le développement des entreprises locales. Notre gouvernement continuera sur cette voie afin que tous les Québécois aient accès à des infrastructures numériques de qualité. En 2019, habiter le Nord ne doit pas être synonyme d'isolement?», souligne Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

« À TELUS, nous avons l'ambition de combler le fossé numérique et de donner à tous une chance égale de prospérer, peu importe où ils vivent, en déployant nos réseaux dans les endroits les plus éloignés du Québec et Canada », souligne François Gratton, président de groupe TELUS et chef de la direction de TELUS Québec. « Nous sommes particulièrement fiers de mettre à profit l'ingéniosité de notre équipe ainsi que nos réseaux de nombreuses fois primés pour la réalisation de l'un de nos plus complexes mais surtout plus importants projets d'infrastructure numérique au nord du 49e parallèle. Cette nouvelle connectivité en Basse-Côte-Nord permettra aux résidents d'être connectés vers l'avenir et aux entreprises locales de croître en misant sur les possibilités du Web. Les intervenants de la santé pourront utiliser les outils numériques pour prodiguer leurs précieux soins et les villages seront en mesure de contrer l'exode des jeunes en attirant des enseignants et professionnels de l'extérieur. »

Cette première grande étape d'un ambitieux déploiement d'un réseau Internet haute vitesse sans fil sur le vaste territoire de la Basse-Côte-Nord est possible grâce à une contribution conjointe des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que de TELUS de plus de 23 millions de dollars. C'est une véritable transformation numérique pour la Basse-Côte-Nord qui permettra aux familles et aux entreprises d'avoir accès à des vitesses hautement supérieures pour le divertissement et le commerce, et qui contribuera à contrer l'isolement en connectant la région, ses centres de santé et ses écoles au reste du monde.

« C'est un pont vers l'avenir que TELUS et les gouvernements sont en train de bâtir pour la communauté innue de Pakua Shipu, mais également pour l'ensemble de la Basse-Côte-Nord », souligne Denis Mestenapéo, chef du conseil de bande de Pakua Shipu. « En fait, je dirais même qu'il s'agit d'un grand moment historique. La nouvelle connectivité viendra assurer la pérennité de nos traditions si importantes, tout en nous donnant accès aux précieux outils numériques pour pouvoir partager notre riche culture. »

L'un des plus importants projets d'infrastructure numérique de TELUS au nord du 49e parallèle

Pour réaliser ce défi de taille dans les délais impartis et en minimisant les coûts de déploiement, TELUS a privilégié la technologie sans fil LTE évoluée. Celle-ci est alimentée par un réseau de transport haut débit composé de 200 kilomètres de fibre optique ainsi que de l'un des écosystèmes micro-onde les plus vastes et évolués au monde. Non seulement le réseau LTE évolué permettra aux 5 000 résidents et entreprises d'être connectés à la haute vitesse à la maison et sur leur lieu de travail, mais il bonifie également la connectivité et sécurité lors de leurs déplacements grâce à la téléphonie sans fil. La technologie choisie était la mieux désignée pour desservir le territoire éloigné et sans route de la Basse-Côte-Nord qui s'étend sur 400 kilomètres le long du littoral. De l'équipement fut transporté par bateau et hélicoptère, et des équipes entières se sont déplacées en véhicule tout terrain afin de construire et mettre en service des sites éloignés.

Les villages de Blanc-Sablon et Lourdes-de-Blanc-Sablon auront accès au réseau de TELUS rapidement d'ici les prochaines semaines, et Rivière Saint-Paul sera desservie au début 2020. Le déploiement du service haute vitesse se poursuivra l'an prochain pour les villages situés entre Kegaska et La Tabatière. De plus, 16 institutions publiques, dont des écoles et centres de santé, seront directement connectées à la fibre optique qui est la technologie la plus rapide au monde. TELUS prévoit avoir branché l'ensemble des communautés de la Basse-Côte-Nord d'ici 2021, soit près d'un an avant l'échéancier initialement ciblé par TELUS. L'entreprise vient également consolider sa présence dans la région avec l'ouverture d'une boutique à Blanc Sablon qui sera l'un des points de services les plus éloignés au Canada pour l'entreprise.

