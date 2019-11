Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueillent 1 283 personnes lors de ses Portes ouvertes!





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les élèves du secondaire, leurs parents ainsi que toutes les personnes intéressées par un retour aux études se sont présentés aux Portes ouvertes du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, le mercredi 13 novembre dernier. Ce sont 1 283 personnes qui sont venues s'informer sur les 16 programmes d'études et les Doubles DEC, les installations ainsi que tous les services offerts à la population étudiante.

Les jeunes et leurs parents ont eu la chance de discuter et de poser leurs questions aux membres du personnel du Cégep ainsi qu'à plusieurs étudiantes et étudiants actuellement inscrits dans un programme d'études, notamment sur les cours offerts et les débouchés professionnels et universitaires. Ces échanges faciliteront leur prise de décision quant à leur inscription à un programme d'études, qui doit se faire au plus tard le 1er mars prochain, pour une admission au premier tour pour la session Automne 2020.

La direction du Cégep dresse un bilan positif de cette soirée incontournable et remercie le personnel présent à l'événement. Elle remercie également l'ensemble des étudiantes et étudiants qui ont participé avec leurs enseignantes et enseignants à démontrer le dynamisme des programmes d'études et du Cégep.

Inscription à l'activité Étudiant d'un jour :

Les élèves de cinquième secondaire intéressés par le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et ses programmes d'études sont invités à s'inscrire à l'activité Étudiant d'un jour dans le programme de leur choix. Le formulaire d'inscription sera disponible à la fin janvier 2020, sur le site Web du Cégep (www.cstjean.qc.ca). La tournée promotionnelle du Cégep dans les écoles secondaires de la Montérégie se poursuit également jusqu'au printemps 2020.

