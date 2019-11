Une vaste gamme de solutions de placement - Gestion de Placements TD Inc. récompensée dans six catégories lors de la remise des prix Refinitiv Lipper 2019





TORONTO, le 15 nov. 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), le gestionnaire des Fonds Mutuels TD, a remporté un prix dans six catégories lors de la remise des prix Refinitiv Lipper 2019 qui s'est déroulée hier soir à Toronto. Le Fonds américain de revenu mensuel TD ($ CA, Série Investisseurs), le Fonds d'obligations à haut rendement TD (Série Investisseurs) et le Fonds de revenu mensuel tactique TD (Série Investisseurs) ont gagné dans leurs catégories respectives. De plus, plusieurs autres Fonds Mutuels TD, dont le sous-conseiller est T. Rowe Price, ont reçu des prix dans leurs catégories respectives en tant que fonds les plus performants.

« Toute l'équipe de gestion de placements de GPTD est extrêmement reconnaissante de ces récompenses de Lipper », a déclaré Robert Vanderhooft, chef des placements, GPTD. « C'est toujours un grand honneur pour GPTD et ses sous-conseillers de recevoir ce type de récompenses. Les prix Lipper témoignent de notre engagement à offrir une vaste gamme de solutions qui permettent de répondre aux besoins diversifiés de nos investisseurs, qui passent toujours en premier, » a ajouté M. Vanderhooft. Cette reconnaissance témoigne également de la solidité de notre équipe de gestionnaires de portefeuille, qui s'appliquent toutes et tous à contribuer à procurer une valeur, une stabilité et une croissance constantes dans l'ensemble de nos produits de placement ».

Chacun des Fonds Mutuels TD suivants a été récompensé pour la supériorité de ses rendements corrigés du risque par rapport aux autres fonds de sa catégorie, sur au moins une période de rendement.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur les Fonds Mutuels TD récompensés par Lipper ainsi que sur toute la gamme des Fonds Mutuels TD sur le site tdassetmanagement.com.

Le Fonds mondial communications et divertissement TD (Série Investisseurs) a remporté le prix Lipper 2019 dans la catégorie Actions mondiales pour l'exercice terminé le 31 juillet 2019, sur un total de 131 fonds. Le Fonds américain de revenu mensuel TD - $ CA (Série Investisseurs) a remporté le prix Lipper 2019 dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres pour l'exercice terminé le 31 juillet 2019, sur un total de 134 fonds. Le Fonds d'obligations à haut rendement TD (Série Investisseurs) a remporté le prix Lipper 2019 dans la catégorie Titres à revenu fixe à rendement élevé pour l'exercice terminé le 31 juillet 2019, sur un total de 22 fonds. Le Fonds science et technologie TD (Série Investisseurs) a remporté le prix Lipper 2019 dans la catégorie Actions sectorielles pour l'exercice terminé le 31 juillet 2019, sur un total de 16 fonds. Le Fonds de revenu mensuel tactique TD (Série Investisseurs) a remporté le prix Lipper 2019 dans la catégorie Équilibrés tactiques pour l'exercice terminé le 31 juillet 2019, sur un total de 31 fonds. Le Fonds de moyennes sociétés américaines TD (Série Investisseurs) a remporté le prix Lipper 2019 dans la catégorie Actions américaines à petite et moyenne capitalisation pour l'exercice terminé le 31 juillet 2019, sur un total de 16 fonds.

Les prix Lipper, accordés annuellement, font partie des prix d'excellence de Refinitiv décernés par Lipper, Inc. Ils récompensent les fonds qui, d'une manière remarquable et constante, ont obtenu un solide rendement corrigé en fonction du risque par rapport aux fonds comparables. Les prix Lipper s'appuient sur les notes Lipper de rendement constant, qui correspondent à une mesure de rendement corrigé en fonction du risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Les fonds constituant la première tranche de 20 % dans chaque catégorie sont nommés Lipper Leaders pour leur rendement constant et reçoivent une note de 5; les fonds de la tranche de 20 % suivante reçoivent une note de 4; ceux de la tranche du milieu reçoivent la note de 3; ceux de la tranche suivante, une note de 2 et ceux de la dernière tranche de 20 %, une note de 1. Le meilleur fonds Lipper Leader pour son rendement constant dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Les notes Lipper Leader changent tous les mois. Pour en savoir plus, consultez le site lipperweb.com. Bien que Lipper déploie tous les efforts raisonnables pour faire en sorte que les données contenues dans les présentes soient justes et fiables, elle n'en garantit pas l'exactitude. Le rendement du Fonds mondial communications et divertissement TD - Série Investisseurs pour la période close le 31 juillet 2019 est le suivant : 13,0 % (1 an), 16,4 % (3 ans), 16,9 % (5 ans), 18,7 % (10 ans) et 12,3 % (depuis la création le 28 novembre 1997). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la même période s'établissent comme suit : S. O. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans). Le rendement du Fonds américain de revenu mensuel TD ($ CA) - Série Investisseurs pour la période close le 31 juillet 2019 est le suivant : 8,9 % (1 an), 7,3 % (3 ans), 9,6 % (5 ans), S.O. (10 ans) et 10,6 % (depuis la création le 13 septembre 2013). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la même période s'établissent comme suit : S. O. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), S.O. (10 ans). Le rendement du Fonds d'obligations à haut rendement TD - Série Investisseurs pour la période close le 31 juillet 2019 est le suivant : 2,9 % (1 an), 4,7 % (3 ans), 4,2 % (5 ans), 7,7 % (10 ans) et 4,5 % (depuis la création, le 29 juin 1998). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la même période s'établissent comme suit : S. O. (1 an), 3 (3 ans), 4 (5 ans), 5 (10 ans). Le rendement du Fonds science et technologie TD - Série Investisseurs pour la période close le 31 juillet 2019 est le suivant : 5,7 % (1 an), 17,3 % (3 ans), 20,6 % (5 ans), 20,8 % (10 ans) et 9,9 % (depuis la création le 4 janvier 1994). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la même période s'établissent comme suit : S. O. (1 an), 4 (3 ans), 4 (5 ans), 5 (10 ans). Le rendement du Fonds de revenu mensuel tactique TD - Série Investisseurs pour la période close le 31 juillet 2019 est le suivant : 4,7 % (1 an), 5,6 % (3 ans), 5,3 % (5 ans), S. O. (10 ans) et 7,0 % (depuis la création, le 12 septembre 2012). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la même période s'établissent comme suit : S. O. (1 an), 5 (3 ans), 4 (5 ans), S. O. (10 ans). Le rendement du Fonds de moyennes sociétés américaines TD - Série Investisseurs pour la période close le 31 juillet 2019 est le suivant : 13,6 % (1 an), 14,2 % (3 ans), 16,8 % (5 ans), 17,0 % (10 ans) et 10,7 % (depuis la création le 4 janvier 1994). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la même période s'établissent comme suit : S. O. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans).

Au sujet des prix Lipper

Depuis plus de 30 ans et dans plus de 20 pays, les renommés prix Lipper de Refinitiv récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui, d'une manière remarquable et constante, ont offert un solide rendement ajusté en fonction du risque par rapport aux fonds comparables et ils centrent le milieu des placements sur les meilleurs fonds. Le mérite des gagnants est évalué sur des critères strictement quantitatifs. Ces critères, combinés avec l'étendue inégalée des données sur les fonds, ont pour résultat un prestige unique et assurent au prix une valeur durable. Une méthode de notation des données sur les fonds exclusive et reconnue est à la base de cette prestigieuse distinction qui souligne l'excellence en matière de gestion de fonds.

Les prix Lipper, accordés annuellement, récompensent les fonds et les sociétés de fonds qui, d'une manière remarquable et constante, ont offert un solide rendement ajusté en fonction du risque par rapport aux fonds comparables. Ils s'appuient sur les notes Lipper Leader de rendement constant, qui correspondent à une mesure de rendement corrigé en fonction du risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui arrive en tête du classement Lipper Leader pour le rendement constant (taux de rendement effectif) dans chaque catégorie évaluée au sein de l'univers de fonds considéré remporte le prix Lipper. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lipperfundawards.com. Bien que Lipper déploie tous les efforts raisonnables pour faire en sorte que les données contenues dans les présentes soient justes et fiables, elle n'en garantit pas l'exactitude.

À propos de Refinitiv

Refinitiv est l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de données et d'infrastructures sur les marchés financiers, servant plus de 40 000 institutions dans plus de 190 pays. Elle fournit des données et des renseignements de pointe, des plateformes de négociation, des données ouvertes et des plateformes technologiques qui relient une communauté florissante de marchés financiers mondiaux. Elle favorise les résultats en matière de négociation, de placements, de gestion de patrimoine, de conformité réglementaire, de gestion des données de marché, de risque d'entreprise et de lutte contre le crime financier.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 septembre 2019, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 389 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD. Gestion de Placements Greystone TD représente Greystone Managed Investments Inc., filiale en propriété exclusive de Greystone Capital Management Inc. Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Communiqué envoyé le 15 novembre 2019 à 11:42 et diffusé par :