Plus important projet de l'histoire du programme AccèsLogis Québec - Plus de 112 M$ investis dans la construction de 193 logements pour aînés à Montréal





MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les aînés de la région de Montréal pourront bénéficier d'ici trois ans de 193 nouveaux logements abordables dans le secteur Rosemont. Le projet de l'Îlot Rosement, un nouvel immeuble de dix étages qui intègrera le terminus d'autobus de la station de métro Rosemont, abritera également un centre administratif pour l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM). Il s'agit d'un investissement totalisant plus de 112 M$.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Mme Valérie Plante, et la directrice générale de l'OMHM, Mme Danielle Cécile, ont procédé à l'annonce aujourd'hui.

La Société d'habitation du Québec (SHQ), par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, investit près de 21 M$ dans ce projet, en plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par l'OMHM. Au total, le gouvernement du Québec contribue pour plus de 22,8 M$ dans la construction de ce complexe immobilier.

Pour sa part, la Ville de Montréal accorde près de 20,5 M$ pour la construction de cet immeuble, dont 4,1 M$ sont remboursés par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par l'entremise du Fonds du logement social auquel contribuent les 82 municipalités de la région.

Les travaux s'étendront sur une période de trois ans. Les premiers locataires devraient emménager à l'automne 2022. Ce chantier requiert une importante coordination et l'implication de plusieurs partenaires, dont la Société de transport de Montréal.

Citations :

« Ce projet, le plus important de l'histoire du programme AccèsLogis Québec de la SHQ, permettra à des aînés en légère perte d'autonomie de bénéficier d'un logement abordable et sécuritaire en plein coeur de l'île de Montréal. Il s'agit d'un projet ambitieux, à l'image de notre volonté comme gouvernement d'accélérer la construction de logements répondant aux besoins de personnes plus vulnérables. En un peu plus d'un an, nous avons annoncé des investissements de 260 M$ pour mettre davantage de projets en chantier, nous avons actualisé le programme AccèsLogis Québec, et mis en voie de réalisation plus de 2 000 unités de logement qui étaient en attente dans toutes les régions du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis fière de constater le travail conjoint du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal qui, avec la collaboration de nombreux partenaires, dont la Société d'habitation du Québec, ont décidé d'aller de l'avant avec la construction de l'Îlot Rosemont. Ces 193 nouveaux logements abordables permettront à des aînés de demeurer dans leur communauté, près des personnes qui leur sont chères. Notre gouvernement poursuit ses efforts pour répondre aux besoins de la population montréalaise et pour créer des milieux de vie accessibles et durables. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis heureuse que notre gouvernement participe à ce projet d'envergure en vue d'offrir à nos aînés de la région de Montréal des logements abordables qui leur permettront de jouir d'une belle qualité de vie. Ces investissements démontrent la volonté de notre gouvernement d'assurer le bien-être de nos aînés. Je félicite tous les acteurs qui ont contribué à la mise en place de cet imposant chantier. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« L'habitation est l'un des enjeux prioritaires de notre administration et nous travaillons sans relâche afin de développer des logements sains, abordables et sécuritaires pour tous les Montréalaises et Montréalais. L'Îlot Rosemont est un projet ambitieux et porteur d'une vision cohérente en matière d'habitation. En offrant un chez-soi abordable à des personnes aînées à revenu modeste, et qui sont en légère perte d'autonomie, l'Îlot Rosemont répondra à un besoin important dans le secteur. C'est pourquoi la Ville de Montréal n'a pas hésité à appuyer sa réalisation par un financement totalisant plus de 20 M$. À titre de présidente de la CMM, je tiens également à souligner le rôle de la Communauté métropolitaine de Montréal dans le financement de ce projet. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

« Ici, bientôt, c'est 193 couples ou personnes seules qui, tous les jours, bénéficieront d'une résidence certifiée et sécuritaire, offrant divers services à ses locataires, notamment un repas par jour. Grâce au programme Supplément au loyer, la moitié des logements seront offerts à des locataires qui paieront un loyer correspondant à seulement 25 % de leurs revenus. »

Danielle Cécile, directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Montréal

Faits saillants :

Les locataires de 96 de ces 193 logements bénéficieront du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leurs revenus pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 330 000 $ par année est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

L'OMHM a aussi obtenu une subvention de près de 3,4 M$ provenant du programme Rénovation Québec de la SHQ. Cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Montréal.

Transition énergétique Québec investit 325 205 $ afin que l'immeuble réponde aux normes de certification Novoclimat.

L'OMHM assumera les coûts de réalisation de la partie non résidentielle, soit près de 36,5 M$ pour la construction de ses bureaux.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 15 novembre 2019 à 11:30 et diffusé par :