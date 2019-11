Festivals et événements - Saison été-automne 2019 - Le gouvernement du Québec appuie les Rencontres internationales du documentaire de Montréal





MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier à la 22e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) qui se déroulent jusqu'au 24 novembre prochain.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annoncent l'attribution d'une aide financière de 340 000 $ pour soutenir les RIDM.

Attirant annuellement des dizaines de milliers de spectateurs, ce rassemblement d'envergure présente des documentaires des quatre coins du monde. Les RIDM favorisent ainsi la reconnaissance de l'industrie québécoise dans ce domaine en pleine expansion et font la promotion du documentaire local en langue française. Il s'agit de l'une des plus importantes plateformes de diffusion de ce genre en Amérique du Nord.

« Votre gouvernement est heureux de soutenir les manifestations culturelles qui, comme les RIDM, permettent d'accroître la diffusion d'oeuvres originales et sensibles aux enjeux de notre société. En plus d'offrir une tribune remarquable à notre relève artistique, les RIDM contribuent à démocratiser le documentaire et à exposer la richesse de son propos auprès d'un public de plus en plus vaste. Les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel nous offrent par ailleurs un regard privilégié sur la culture québécoise et ces rencontres y participent d'une très belle façon. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Année après année, les RIDM démontrent une capacité de renouvellement étonnante qui prouve l'effervescence et le dynamisme du milieu du documentaire montréalais et international. La renommée de cet événement est porteuse de retombées, puisqu'elle contribue au développement économique, culturel et social de la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal offrent une vitrine remarquable pour les artisans de cette industrie. Il est donc important de pouvoir soutenir l'organisation pour embaucher le personnel nécessaire pour la tenue de cet événement. La contribution de ces personnes est essentielle pour que ce rassemblement puisse atteindre son objectif de faire rayonner le milieu du documentaire québécois. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

