Démocratie municipale - Appel de candidatures pour Cité Elles MTL 2020





MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La formation et simulation Cité Elles MTL est de retour pour une cinquième année. Organisée en collaboration avec la Ville de Montréal et le Conseil des Montréalaises, la formation offerte aux Montréalaises qui envisagent de s'impliquer activement en politique municipale se déroulera le 24 février et les 13 et 14 mars prochains.

Durant deux journées et demie, les participantes auront l'occasion de s'initier, de se former et d'approfondir leurs connaissances en matière de politique municipale, grâce à des ateliers et des exercices pratiques. Elles participeront notamment à la simulation d'un caucus et d'une séance du conseil municipal, en compagnie de personnes élues et expertes de la scène municipale à l'hôtel de ville de Montréal - édifice Lucien-Saulnier.

Pour faire partie de la prochaine cohorte, les citoyennes intéressées doivent soumettre leur candidature d'ici le vendredi 10 janvier 2020. Pour obtenir plus de détails et s'inscrire à Cité Elles MTL 2020, nous vous invitons à consulter cette page sur le site ville.montreal.qc.ca/diversite.

Citations

« Aux dernières élections, nous avons presque atteint la parité au conseil municipal. C'est grâce à des simulations comme Cité Elles MTL que des citoyennes voient leur intérêt pour la politique municipale se renforcer. Nous offrons cette formation, année après année, car elle contribue à préparer la relève de demain. J'invite les Montréalaises de tous les horizons à poser leur candidature et à venir vivre cette expérience immersive de la démocratie municipale aux côtés d'élu.es de toutes les allégeances », déclare la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Plusieurs femmes se sont lancées en politique municipale après avoir participé à Cité Elles MTL, dont ma collègue Suzie Miron, aujourd'hui conseillère associée à l'eau et aux infrastructures, ainsi qu'à la condition féminine au comité exécutif. La participation à Cité Elles MTL est l'occasion d'élargir son réseau, d'ajouter de nouvelles cordes à son arc et d'accroître son engagement dans sa communauté », ajoute Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Cité Elles MTL est une véritable occasion pour les Montréalaises de se familiariser avec le fonctionnement de la vie politique municipale, le palier décisionnel le plus près des citoyennes et des citoyens. La formation et la simulation plongent les participantes au coeur de la gouvernance municipale et leur permettent d'expérimenter la démocratie locale dans un espace accueillant, sécuritaire et amical », indique Cathy Wong, présidente du conseil municipal.

« Toute personne qui s'identifie comme femme peut aspirer à participer à la simulation politique Cité Elles MTL. Nous souhaitons vivement faire rayonner de nouveaux profils, de nouvelles voix », souligne Dorothy Alexandre, présidente du Conseil des Montréalaises.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

