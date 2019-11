Indemnisation des réclamations dans le cadre du règlement pancanadien concernant le médicament Avandia





HALIFAX, le 15 nov. 2019 /CNW/ - Wagners a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un règlement pancanadien de l'action collective relative au médicament Avandia.

Le règlement s'applique aux Canadiens qui se sont fait prescrire et ont consommé le médicament Avandia et, si une telle personne est décédée, à son conjoint, à ses enfants, à ses petits?enfants, à ses parents, à ses grands?parents ainsi qu'à ses frères et soeurs (collectivement, les « membres du groupe »). Les membres du groupe doivent remplir les critères d'admissibilité, et ce ne sont pas tous les membres du groupe qui auront droit à une indemnité.

Les membres du groupe peuvent recevoir une indemnité en vertu du règlement s'ils ont utilisé l'Avandia pendant au moins 30 jours consécutifs avant décembre 2010 et qu'ils ont subi ce qui suit au plus tard un an suivant l'utilisation du médicament : une crise cardiaque, une insuffisance cardiaque congestive, un pontage aortocoronarien (PAC) et/ou la pose d'une endoprothèse coronarienne. D'autres critères d'admissibilité décrits dans l'entente de règlement feront varier le montant de l'indemnité qu'un membre du groupe recevra.

Les membres du groupe peuvent maintenant demander une indemnité à l'adresse fr.avandiaclassaction.ca. Les formulaires de réclamation et les documents justificatifs doivent être soumis au plus tard le 15 juillet 2020.

