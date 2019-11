L'abordabilité était en tête des priorités des acheteurs en 2019





OTTAWA, le 15 nov. 2019 /CNW/ - Le prix et l'abordabilité étaient les principaux critères d'achat de 4 acheteurs sur 5 lorsqu'ils ont fait l'acquisition d'une propriété en 2019, selon l'Enquête auprès des emprunteurs hypothécaires (EAEH), publiée aujourd'hui par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Le nombre d'acheteurs qui ont payé le prix le plus élevé qu'ils pouvaient se permettre pour leur logement est passé à 60 % en 2019, une baisse considérable par rapport aux 78 % qui y avaient consacré le maximum de leur budget en 2018.

Le nombre d'accédants à la propriété qui louaient un logement avec leur famille ou des amis avant d'acheter un logement a augmenté, passant de 28 % en 2018 à 44 % en 2019.

Ces constatations de l'Enquête auprès des emprunteurs hypothécaires de 2019 offrent un éclairage intéressant sur l'état actuel de l'achat d'habitations, de l'accession à la propriété et du crédit hypothécaire au Canada.

« L'Enquête auprès des emprunteurs hypothécaires a pour but de guider les Canadiens - et les conseillers en prêts hypothécaires qui les accompagnent - dans leur recherche d'un prêt hypothécaire répondant à leurs besoins, a déclaré Sam Carnovale, directeur de la gestion des relations clients à la SCHL. L'enquête de cette année a aussi permis de faire ressortir des faits importants sur l'abordabilité et le parcours des accédants à la propriété entre la location et la propriété. Nous espérons que cette enquête permettra aux Canadiens de tirer leur épingle du jeu dans ce processus qui peut s'avérer lourd. »

Consultez l'ensemble des résultats de l'Enquête auprès des emprunteurs hypothécaires sur notre site web.

Faits saillants de l'enquête en ce qui concerne l'abordabilité :

Les principaux critères d'achat cités par les acheteurs sont le prix ou l'abordabilité (80 %), le nombre de pièces (73 %) et la proximité du transport en commun (67 %).

En tout, quelque 23 % des acheteurs en 2019 ont indiqué que leur niveau d'endettement était plus élevé que prévu. Ce pourcentage est en hausse par rapport à 19 % en 2018.

La majorité des acheteurs (59 %) ont réduit leurs dépenses non essentielles depuis qu'ils ont acheté un logement. Le plus souvent, ces acheteurs ont choisi de réduire leurs dépenses de divertissement (66 %), de vacances (55 %) et d'alimentation (44 %). Environ le quart des acheteurs interrogés (26 %) ont demandé un crédit d'impôt ou un remboursement de taxe avec leur achat.

La plupart des acheteurs (65 %) ont indiqué que la nouvelle règle hypothécaire du « test de résistance » empêchera un plus grand nombre de Canadiens d'obtenir un prêt hypothécaire qu'ils ne peuvent se permettre.

Sur l'ensemble des acheteurs interrogés, 87 % étaient optimistes quant aux perspectives financières à long terme liées à l'accès à la propriété et à leur capacité future d'effectuer leurs paiements hypothécaires.

De la location à l'achat

Le pourcentage des accédants à la propriété qui étaient les seuls locataires de leur logement avant d'acheter un logement a diminué, passant de 39 % en 2018 à 23 % en 2019.

Le pourcentage des accédants à la propriété qui avaient été locataires pendant dix ans ou plus avant d'acheter un logement s'est accru, passant de 22 % en 2018 à 31 % en 2019.

En 2019, la SCHL a sondé en ligne 1 385 emprunteurs hypothécaires récents. Tous étaient les principaux décideurs dans leur ménage et avaient réalisé une transaction hypothécaire dans les 12 mois précédents. Les entrevues en ligne ont été menées dans toutes les régions du pays, et ce, auprès d'anglophones et de francophones. Quarante-sept pour cent des personnes sondées étaient des accédants à la propriété, tandis que 53 % étaient des acheteurs déjà propriétaires.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des renseignements objectifs à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation.

