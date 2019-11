Les plus grands fabricants mondiaux de climatiseurs et des entreprises de technologie innovante en lice pour le prix mondial du refroidissement





Huit équipes du monde entier inventent des solutions de refroidissement abordables avec un impact sur le climat potentiellement cinq fois moins important

NEW DEHLI, 15 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Une coalition mondiale menée par le gouvernement indien ainsi que le Rocky Mountain Institute (RMI) a annoncé aujourd'hui les finalistes du prix mondial du refroidissement (Global Cooling Prize), un concours d'innovation visant à développer des solutions de refroidissement résidentiel super-efficaces et respectueuses de l'environnement. Les concurrents ont présenté des technologies de refroidissement révolutionnaires qui non seulement utilisent moins d'énergie mais réduisent également l'utilisation de réfrigérants liés au changement climatique ; ces avancés seront vitales car le nombre de climatiseurs de pièce devrait quadrupler d'ici à 2050.

Les équipes finalistes sont menées par certains des fabricants de climatiseurs leaders mondiaux, notamment Gree Electric Appliances Inc. de Zhuhai, Daikin AirConditioning India Pvt. Ltd. et Godrej and Boyce Mfg. Co. Ltd. ; on trouve également des start-up et corporations comme S&S Design Startup Solution Pvt. Ltd., Transaera Inc, M2 Thermal Solutions et Kraton Corporation, ainsi que Barocal Ltd. Les équipes sélectionnées présentent une vaste gamme de solutions novatrices en matière de technologie de refroidissement résidentiel, notamment le refroidissement par compression de vapeur hybride intelligent, le refroidissement par évaporation et la technologie de refroidissement à l'état solide.

« C'est pour moi une immense satisfaction de dire que nous avons reçu des idées absolument révolutionnaires en matière de refroidissement, » a déclaré Richard Branson, fondateur et PDG du groupe Virgin et ambassadeur mondial du prix. « Ce qui rend cette compétition passionnante, c'est l'opportunité de transformation du marché. Il pourrait s'agir de l'une des plus importantes mesures technologiques pour lutter contre le changement climatique. J'ai hâte de vous suivre tous dans votre quête pour gagner le prix et le développement de votre technologie. »

Une coalition mondiale dirigée par le ministère des sciences et de la technologie, le gouvernement indien, le RMI, l'un des principaux instituts de recherche mondiaux, et Mission Innovation, une initiative mondiale de 24 pays et de l'Union européenne visant à accélérer l'innovation mondiale en matière d'énergie propre, a lancé le prix mondial du refroidissement en novembre 2018 afin d'encourager le développement d'une solution de refroidissement résidentiel respectueux du climat.

Jules Kortenhorst, directeur général du RMI, a souligné l'impact de ces innovations dans le futur. « Le secteur de la climatisation résidentielle représente aujourd'hui un marché de 60 milliards de dollars et il devrait atteindre près de quatre fois cette taille d'ici 2050 », a-t-il déclaré. « Ce prix marque le début d'une ère de transformation pour l'industrie du refroidissement. La technologie révolutionnaire gagnante a le potentiel d'empêcher jusqu'à 0,5 degré de réchauffement planétaire d'ici 2100. »

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ktynXCWCL5o

