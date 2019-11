Le 19 novembre sera la Journée nationale du deuil au Canada





OTTAWA, le 15 nov. 2019 /CNW/ - Le 19 novembre 2019 sera la Journée nationale du deuil au Canada. Pendant cette journée, l'Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) invite tous les Canadiens à se remémorer les gens qui les ont maintenant quittés et à militer en faveur d'un meilleur soutien des gouvernements provinciaux et fédéral pour les endeuillés.

Le deuil et le chagrin affectent tous les aspects de notre vie, et l'ACSP encourage tous les Canadiens à vivre leur deuil en se soutenant les uns les autres dans la vie et dans le deuil. Le deuil est en quelque sorte un reflet très particulier de nos relations, et est façonné par nos expériences antérieures, par les circonstances du présent, et par le soutien reçu. D'affirmer Sharon Baxter, directrice générale de l'ACSP, « Nous vivons ensemble, et nous vivons nos deuils ensemble, en tant que gens qui s'aiment, que familles, qu'amis et que collectivités. Vivre un deuil, ça ne veut pas dire oublier. Il est possible de tourner la page tout en préservant le souvenir d'une personne décédée qui était une importante partie de notre vie. En fait, avec le temps, le souvenir de personnes disparues définit de plus en plus qui nous sommes. »

Notre société est si préoccupée par la guérison et la longévité de la vie qu'elle en vient à négliger ce qui nous arrive lors de notre parcours vers la fin de vie, et ceux qui doivent ensuite affronter le deuil. L'ACSP croit fermement qu'il est essentiel de faire comprendre que les services de soutien au deuil et au chagrin sont destinés aux gens qui éprouvent un sentiment de perte avant, pendant et après le cheminement d'un être cher vers la mort. Elle encourage les Canadiens à commencer leur démarche de planification préalable des soins le plus tôt possible, c'est-à-dire réfléchir à leurs volontés et en discuter avec leurs proches. Les aidants naturels, les familles et les amis ont besoin d'aide pour les aider à se préparer à dire adieu à un être cher, et à vivre bien pendant qu'ils traversent leur deuil. Améliorer le parcours du deuil, c'est permettre aux aidants et aux proches qui viennent de perdre un être cher de prendre le temps de vivre leur deuil, de se remémorer la personne disparue, puis de guérir.

« Lorsqu'une personne meurt, nous commençons naturellement un deuil. Pour la plupart d'entre nous, le deuil et le chagrin nous affectent dans tous les aspects de notre vie : physiquement, socialement, émotivement, cognitivement et spirituellement, d'ajouter Mme Baxter. Le deuil peut aussi avoir une incidence sur nos relations avec les gens, et peut nous faire perdre tout intérêt pour nos activités et passe-temps favoris. Le deuil peut aussi affecter la perception qu'ont les gens du sens de la vie, c'est pourquoi nous devons assurer que l'information et les ressources entourant les soins palliatifs et la planification préalable des soins sont accessibles à la population, et que les services sont offerts aux gens qui en ont besoin en temps opportun et dans le contexte de soins de leur choix, et qu'ils comblent adéquatement les besoins de tous. »

Le soutien au chagrin et au deuil est un élément essentiel des soins destinés aux personnes en fin de vie. En cette nouvelle journée du deuil, l'ACSP met à la disposition des Canadiens une abondance de ressources dont ont besoin les gens confrontés au chagrin et au deuil. Découvrez les ressources de notre campagne à www.acsp.net/journeedudeuil et faites-les connaître à vos amis, vos proches ou quiconque qui vit un deuil.

L'ACSP en bref

L'ACSP est la voix nationale des soins palliatifs au Canada. Faisant progresser les idées et militant pour des soins palliatifs et de fin de vie de qualité au Canada, l'ACSP axe ses activités sur les politiques publiques, l'information à la population et la sensibilisation. Établie en 1991, elle est dirigée par un conseil d'administration composé de travailleurs et de bénévoles en matière de soins palliatifs de toutes les régions du pays ainsi que de membres hors cadre.

