RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. récompensée pour son excellence en matière de placements lors de la remise des prix Lipper 2019 Canada





RBC GMA remporte le prix du meilleur groupe de fonds pour une dixième fois

TORONTO, le 15 nov. 2019 /CNW/ - Le rendement exceptionnel des placements de RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) a été souligné lors de la remise des prix Lipper 2019 Canada de Refinitiv, qui a eu lieu hier soir à Toronto. La société a reçu deux prix attribués à des groupes de fonds, soit celui du meilleur groupe de fonds et celui du meilleur groupe de fonds obligataires pour les fonds PH&N.

RBC GMA est récompensée par Lipper Canada pour son excellence en gestion de fonds depuis la création des prix : au cours des 13 dernières années, elle a remporté 10 fois le prix du meilleur groupe de fonds et 11 fois le prix du meilleur groupe de fonds obligataires1.

« C'est toujours un honneur de remporter un prix Lipper, et nous en sommes fiers, a déclaré Dan Chornous, chef des placements, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. Ces prix soulignent la détermination et l'expertise de nos équipes de placement, et j'aimerais les remercier de consacrer tous leurs efforts à gagner la confiance des clients. J'aimerais aussi remercier les conseillers et les investisseurs canadiens de leur confiance et de leur soutien indéfectibles. »

En plus des prix pour les groupes de fonds, RBC GMA a décroché sept prix individuels dans les catégories Actions canadiennes de dividendes et de revenu, Revenu fixe canadien, Équilibrés canadiens neutres, Revenu fixe canadien à court terme, Actions de ressources naturelles et Actions de métaux précieux.

Les prix Lipper annuels visent à souligner l'excellence des fonds et des sociétés de fonds qui offrent constamment de bons rendements corrigés du risque par rapport à leurs concurrents. Les prix Lipper sont fondés sur la notation Lipper Leader pour la constance des rendements, une mesure du rendement corrigé du risque calculé sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui obtient la note Lipper Leader pour la constance des rendements (rendement réel) la plus élevée de chaque catégorie à laquelle il est admissible remporte le prix Lipper.

Pour consulter la liste complète des lauréats de cette année, rendez-vous sur le site Web des prix Lipper Canada (en anglais seulement).

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC GMA Inc. et distribués par des courtiers autorisés. RBC GMA Inc. fait partie du groupe de sociétés de RBC GMA et est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada.

_______________________ 1 Meilleur groupe de fonds (fonds PH&N : 2010-2013, 2016, 2018 et 2019 ; fonds RBC : 2007-2008, 2014) ; meilleur groupe de fonds obligataires (RBC GMA : 2015 ; fonds PH&N : 2007-2008, 2010-2013, 2016, 2018 et 2019 ; fonds RBC : 2009).

Les prix Lipper ont été décernés en fonction du meilleur rendement corrigé du risque pour les périodes terminées aux dates suivantes : 31 juillet 2019, 2018, 2016, 2015 et 2014 ; 31 octobre 2012, 2011 et 2010 ; 30 novembre 2009 ; 31 décembre 2008, 2007 et 2006.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de la Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 450 milliards de dollars et compte quelque 1?400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à plus de 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite .

