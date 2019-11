L'indice Canadian Mining Eye d'EY connaît des turbulences au troisième trimestre





Des sources sont disponibles pour discuter des difficultés auxquelles fait face le secteur des mines et métaux au troisième trimestre de 2019

Les prix du nickel ont augmenté de 36 % par suite de la possibilité que l'Indonésie interdise l'exportation de nickel brut

MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW/ - L'indice Canadian Mining Eye d'EY a reculé de 3 % au troisième trimestre de 2019, contre un gain de 3 % au trimestre précédent.

Comparaison des indices T3 2019 T2 2019 Indice Canadian Mining Eye -3 % 3 % Indice UK Mining Eye 0 % -7 % Indice composé des mines et métaux S&P/TSX 2 % 2 % Indice des principales minières 3 % 5 %

«Ceci peut paraître secondaire, mais il s'agit quand même d'une bonne nouvelle : les prix de l'or ont poursuivi leur progression, stimulés en partie par la récente baisse de taux par la Réserve fédérale américaine, ce qui devrait soutenir les prix à court terme, déclare Patrick Bertrand-Daoust, leader du secteur des mines et métaux d'EY pour le Québec. La récente remontée de l'or devrait stimuler les perspectives de fusion dans le secteur, les sociétés cherchant à utiliser les liquidités excédentaires, mais la prudence est de mise, car les acheteurs privilégient les paiements en actions plutôt qu'en trésorerie, compte tenu de la volatilité des prix de l'or.»

Les prix du nickel ont grimpé à 36 %, sous l'effet de l'interdiction des exportations du minerai brut envisagée par l'Indonésie. La situation n'a pas été aussi favorable pour les autres métaux de base, notamment le cuivre et le zinc, dont les prix ont baissé de 5 %.

«Les inquiétudes croissantes liées au ralentissement de la croissance mondiale et des négociations commerciales continuent d'influer sur les prix des métaux de base, le cuivre en particulier, indique Patrick Bertrand-Daoust. L'avenir s'annonce toutefois sous de meilleurs auspices, la demande sous-jacente pour le cuivre demeurant forte malgré le resserrement des conditions du marché de l'approvisionnement, et l'insuffisance de l'offre devant être bénéfique pour le zinc à court terme.»



Outre le ralentissement de la croissance mondiale, les sociétés du secteur de mines et métaux ont relevé un certain nombre d'autres risques et occasions d'affaires - notamment l'acceptabilité sociale, l'avenir de la main-d'oeuvre et l'optimisation numérique - auxquels elles doivent faire face dans le contexte de disruption actuel.

