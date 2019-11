Templestay : venez profiter d'une escapade de fin d'année en vivant simplement comme Thoreau au bord de l'étang de Walden





SÉOUL, Corée du Sud, 15 novembre 2019 /CNW/ - L'écrivain américain Henry David Thoreau a écrit dans Walden, son livre prônant la valeur que revêt la vie simple sur les rives de l'étang de Walden, ceci : « Plutôt que l'amour, l'argent, la gloire, donnez-moi la vérité ».

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8643251-enjoy-simple-life-year-end-getaway-templestay/

L'année 2019 tire à sa fin, un bon moment pour vous de lâcher prise de ce qui n'a pas marché cette année et de prendre de nouvelles résolutions pour l'année prochaine. En cette période de l'année, nous pourrions davantage nous identifier à Thoreau qui recherchait la valeur de la vie simple et de la vérité immuable de la vie. Si tel est le cas, pourquoi ne pas tenter de vivre comme lui pendant quelques jours? Un séjour à Templestay, en Corée, serait une bonne solution.

Advenant que Templestay vous soit peu familier, le nom allie deux substantifs en anglais, temple et séjour (« stay »), la marque d'un programme que proposent les temples bouddhistes de Corée. D'habitude, les participants au programme y passent deux jours au cours desquels ils font l'expérience de « Yebul » (cérémonie bouddhiste), de « 108 bae » (108 prosternations) et de « Chamseon » (méditation Seon) et d'un entretien avec un moine en prenant le thé.

Cela dit, si vous voulez vous consacrer à des activités telles que le « Yebul » et la méditation, vous pouvez choisir un Templestay orienté expérience. Si vous recherchez des moments de calme, loin de votre vie quotidienne stressante, vous pouvez essayer un Templestay dont les programmes sont axés sur la détente ou la décrispation. En Corée, on y dénombre plus de 130 temples offrant des programmes Templestay et 27 d'entre eux sont donnés en anglais.

Si vous vous intéressez à l'histoire et à la culture, vous pouvez séjourner dans l'un des temples de montagne coréens désignés en 2018 par l'UNESCO, notamment à Tongdosa, Beopjusa et Magoksa. Ces temples ont été inscrits au patrimoine mondial de l'humanité car le bouddhisme coréen est, depuis 1 700 ans, profondément enraciné dans la vie des gens.

Pendant que vous séjournez dans un temple, vous vous levez à quatre heures du matin. Sachant que le temps s'écoule différemment ici, vous pouvez vous consacrer totalement à votre côté intérieur et vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous dans la vie. Par-dessus tout, une nuit dans un temple en bois traditionnel coréen serait aussi simple que la vie dans une cabane à l'étang de Walden.

Si vous désirez de plus amples renseignements et faire des réservations, consultez en anglais le site Web de Templestay (eng.templestay.com) ou écrivez-nous au Centre d'information Templestay à l'adresse (support@templestay.com) puis, vers la fin de 2019, allons entamer ce voyage pour trouver le vrai bonheur : Templestay.

