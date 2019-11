Adglobe choisit Montréal pour son premier studio au Canada





L'entreprise japonaise spécialisée en jeux vidéo et production 3D

mise sur la métropole pour explorer les technologies en temps réel

MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Adglobe Inc., un studio japonais de jeux vidéo et de production 3D, annonce l'ouverture d'un bureau à Montréal sous le nom de adglobe Canada. Avec cette expansion, l'entreprise veut consolider son expertise dans le secteur des jeux vidéo en misant sur le savoir-faire montréalais. Une cinquantaine de personnes seront embauchées au cours des prochains mois.

« Nous sommes toujours à la recherche des meilleurs talents pour nos neuf studios et nous sommes heureux d'avoir maintenant accès au bassin de main-d'oeuvre spécialisée du Québec », explique Hiroyuki Kobayashi, président-directeur général de adglobe. « Nos productions s'inspirent fortement de l'art japonais; nous offrons donc en retour une opportunité unique aux travailleurs montréalais de développer une expertise ciblée. »

Adglobe, déjà bien établi en Asie, souhaite maintenant explorer de nouvelles avenues pour augmenter sa présence à travers le monde. « Une des missions du studio de Montréal consistera à développer différents marchés liés aux solutions en temps réel », ajoute Jean-Normand Bucci, chef de studio, adglobe Canada. « Nous souhaitons tirer parti des technologies qui alimentent l'industrie des jeux vidéo et qui offrent aujourd'hui des possibilités inégalées en termes d'interactivité et d'instantanéité. »

L'entreprise a déjà de nombreux projets en cours. « Nous sommes ambitieux, nous avons plusieurs idées en tête et nous souhaitons toujours améliorer nos produits ainsi que notre offre de services. C'est pourquoi l'expertise montréalaise est un atout essentiel à notre studio », affirme Hiroyuki Kobayashi.

Montréal International, l'agence de promotion économique du Grand Montréal, salue l'arrivée d'adglobe dans la région montréalaise. « Grâce à ses caractéristiques uniques, adglobe Canada pourra se tailler une place de choix dans l'écosystème créatif de Montréal », estime Stéphane Paquet, vice-président Investissements étrangers et Organisations internationales chez Montréal International. « L'industrie québécoise du jeu vidéo a connu une croissance fulgurante au chapitre du nombre d'entreprises, avec une augmentation de 42 % depuis 2015. La métropole est aujourd'hui connue et reconnue pour la créativité de ses talents, qui la hisse au 5e rang mondial dans ce secteur. »

Investissement Québec, dont le rôle est d'attirer de nouveaux investissements étrangers au Québec et d'accompagner les filiales internationales lorsqu'elles s'établissent chez nous afin qu'elles continuent de grandir et d'investir, a salué ce projet d'implantation d'adglobe.

« Nous nous réjouissons de la décision d'adglobe d'installer un studio, chez nous, au Québec. La filière industrielle du jeu vidéo et du multimédia d'ici est solide, et elle regorge de talents : ces éléments constituent des atouts majeurs et ont séduit la direction d'adglobe. Nous sommes fiers d'avoir contribué à faire pencher la balance en faveur du Québec, et sa métropole, dans la décision de ce joueur-clé du développement de jeux vidéo de poursuivre son expansion », a soutenu Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Adglobe Inc. est un studio bien établi dont le siège social se situe à Tokyo, au Japon. Fondée en 2010, l'entreprise possède une forte expertise en ingénierie logicielle, en production de jeux vidéo, mais aussi en développement de produits VR/AR et en solutions d'intelligence artificielle.

Adglobe Inc., qui emploie 350 personnes dans 9 studios dans le monde, a collaboré avec plusieurs partenaires de renommée internationale tels que Bandai Namco Entertainment Inc., Square Enix Co., NetEase Games, Genesis Healthcare Co. et XCom Global Inc.

