L'équipe de placement d'IG Gestion de patrimoine récompensée par deux prix Lipper en 2019





TORONTO, le 15 nov. 2019 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine a annoncé aujourd'hui que deux de ses fonds communs de placement avaient été récompensés pour leur rendement supérieur à l'occasion de la cérémonie de remise des prix Lipper 2019, qui s'est tenue hier soir à Toronto.

« Nous sommes ravis que des fonds d'IG Gestion de patrimoine aient remporté ce prestigieux prix, a déclaré Jeff Carney, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Nous nous sommes engagés à fournir à nos clients les produits de placement dont ils ont besoin pour renforcer leur sentiment de bien-être financier et leur permettre de profiter pleinement de tout ce que la vie peut offrir. »

Les fonds d'IG Gestion de patrimoine qui ont été primés sont les suivants :

Nom du fonds Catégorie Équipe de gestion du fonds Catégorie Marchés émergents IG JPMorgan - Série A Rendement sur 10 ans (actions des marchés émergents) Société de gestion d'investissement I.G. Ltée Gestion D'Actif JPMorgan (Canada) Inc. (sous-conseiller) Catégorie Actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie - Série A Rendement sur 5 ans (actions européennes) Société de gestion d'investissement I.G. Ltée Mackenzie Investments Europe Ltd. (sous-conseiller)

Lipper analyse 125 000 fonds à l'échelle mondiale et récompense chaque année ceux qui se démarquent par de solides rendements corrigés du risque. Les prix Lipper® sont attribués aux fonds qui ont obtenu les meilleurs rendements sur différentes périodes par rapport aux fonds comparables.

La Catégorie Marchés émergents IG JPMorgan (série A) a obtenu le prix Lipper 2019 de Refinitiv Certificate pour le meilleur rendement sur 10 ans dans la catégorie des actions des marchés émergents pour la période terminée le 31 juillet 2019, parmi 20 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2019 a été de 5,98 % (1 an); 7,14 % (3 ans); 6,53 % (5 ans); 4,67 % (10 ans); et 8,14 % (depuis la création en octobre 2002).

La Catégorie Actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie (série A) a obtenu le prix Lipper 2019 de Refinitiv Certificate pour le meilleur rendement sur cinq ans dans la catégorie des actions européennes pour la période terminée le 31 juillet 2019, parmi 21 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2019 a été de -4,00 % (1 an); 2,93 % (3 ans); 6,76 % (5 ans); 7,09 % (10 ans); et 7,60 % (depuis la création en octobre 2002).

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 90 milliards de dollars au 31 octobre 2019 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 163 milliards de dollars au 31 octobre 2019.

À propos des prix Lipper

Depuis plus de 30 ans et dans plus de 20 pays, les prix Lipper récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui ont offert un solide rendement corrigé du risque par rapport aux fonds comparables. Les prix s'appuient sur une méthode de notation des données sur les fonds exclusive et reconnue. Ils récompensent les fonds individuels pour les périodes de trois, cinq et dix ans, ainsi que les familles de fonds qui ont obtenu une note moyenne élevée pour la période de trois ans. Les cotes Lipper peuvent changer chaque mois. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec enquiries.awards@refinitiv.com ou visiter http://www.lipperfundawards.com.

